Раздел: Видеоновости
В Харькове очередная мажорка чуть не сбила человека
Девушка вела себя грубо, а также грубо нарушала правила дорожного движения.
В Харькове в районе Конного рынка 20-летняя девушка за рулем внедорожника проехала на красный сигнал светофора, тем самым чуть не сбив пешехода.
К слову, проезжающим автомобилям мажорка (как назвали ее в комментариях к видео пользователи интернета) демонстрировала нецензурные жесты.
Видеосюжет об инциденте подготовил один из украинских новостных телеканалов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.
На обнародованных кадрах с видеорегистратора видно, как сначала автотранспортное средство остановилось посреди проезжей части, и с пассажирского места на водительское кресло стала перелазить молодая особа.
Машинам, которые объезжали автомобиль, девушка демонстрировала нецензурные жесты. На этом «приключения» внедорожника не закончились – на следующем перекрестке автомобиль вылетел на красный сигнал светофора на встречную полосу, где чуть не наехал на женщину, которая в этот момент переходила дорогу.
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Примечательно, журналисты выяснили, что джип принадлежит 20-летней харьковчанке Екатерине. К слову, за проезд на «красный» ей уже выписан штраф.
В Харькове в районе Конного рынка 20-летняя девушка за рулем внедорожника проехала на красный сигнал светофора, тем самым чуть не сбив пешехода.
К слову, проезжающим автомобилям мажорка (как назвали ее в комментариях к видео пользователи интернета) демонстрировала нецензурные жесты.
Видеосюжет об инциденте подготовил один из украинских новостных телеканалов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.
На обнародованных кадрах с видеорегистратора видно, как сначала автотранспортное средство остановилось посреди проезжей части, и с пассажирского места на водительское кресло стала перелазить молодая особа.
Машинам, которые объезжали автомобиль, девушка демонстрировала нецензурные жесты. На этом «приключения» внедорожника не закончились – на следующем перекрестке автомобиль вылетел на красный сигнал светофора на встречную полосу, где чуть не наехал на женщину, которая в этот момент переходила дорогу.
Читайте также: Бетономешалка в Харькове на смерть сбила пенсионерку
Примечательно, журналисты выяснили, что джип принадлежит 20-летней харьковчанке Екатерине. К слову, за проезд на «красный» ей уже выписан штраф.
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