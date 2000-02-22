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Раздел: Видеоновости  
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В Харькове очередная мажорка чуть не сбила человека

В Харькове очередная мажорка чуть не сбила человека Девушка вела себя грубо, а также грубо нарушала правила дорожного движения.

В Харькове в районе Конного рынка 20-летняя девушка за рулем внедорожника проехала на красный сигнал светофора, тем самым чуть не сбив пешехода.

К слову, проезжающим автомобилям мажорка (как назвали ее в комментариях к видео пользователи интернета) демонстрировала нецензурные жесты.

Видеосюжет об инциденте подготовил один из украинских новостных телеканалов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.

На обнародованных кадрах с видеорегистратора видно, как сначала автотранспортное средство остановилось посреди проезжей части, и с пассажирского места на водительское кресло стала перелазить молодая особа.

Машинам, которые объезжали автомобиль, девушка демонстрировала нецензурные жесты. На этом «приключения» внедорожника не закончились – на следующем перекрестке автомобиль вылетел на красный сигнал светофора на встречную полосу, где чуть не наехал на женщину, которая в этот момент переходила дорогу.

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Примечательно, журналисты выяснили, что джип принадлежит 20-летней харьковчанке Екатерине. К слову, за проезд на «красный» ей уже выписан штраф.

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 Теги: авто, дорога, происшествие, Харьков, Украина, мажор

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Сегодня, 01:27 » Автор: Едгар Букмирза
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