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В России провели акцию памяти Героев Небесной Сотни. Видео

В России провели акцию памяти Героев Небесной Сотни. ВидеоРоссийские активисты передали в консульство открытку с поздравительным текстом в честь четырехлетия победы Майдана.

Жители Санкт-Петербурга собрались возле украинского консульства, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua, об этом в социальной сети Facebook cообщает группа "Солидарность Санкт-Петербурга".

Российские активисты передали в консульство открытку с поздравительным текстом в честь четырехлетия победы Майдана и провели небольшую акцию с украинскими флагами возле консульства. Таким образом они выразили солидарность и поддержку с народом Украины, а также осудили действия Кремля во время Майдана и после него.

"Мы осуждаем политическое руководство России и лично Путина В. В., которые развязали агрессивную войну против Украины, пытаясь подавить стремление её народа к свободе и счастью, вместо того, чтобы оказать поддержку в переломный момент её истории и совместно с Украиной двигаться к общему европейскому будущему," – сказано в заявлении активистов.

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За забором консульства группу активистов уже ожидали местные "антимайдановцы" с флагом так называемой "Новороссии" и в сопровождении полиции.

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 Теги: акция, Герои Небесной Сотни, видео

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Сегодня, 14:22 » Автор: Богдан Процив
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