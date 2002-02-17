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В России провели акцию памяти Героев Небесной Сотни. Видео
Российские активисты передали в консульство открытку с поздравительным текстом в честь четырехлетия победы Майдана.
Жители Санкт-Петербурга собрались возле украинского консульства, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua, об этом в социальной сети Facebook cообщает группа "Солидарность Санкт-Петербурга".
Российские активисты передали в консульство открытку с поздравительным текстом в честь четырехлетия победы Майдана и провели небольшую акцию с украинскими флагами возле консульства. Таким образом они выразили солидарность и поддержку с народом Украины, а также осудили действия Кремля во время Майдана и после него.
"Мы осуждаем политическое руководство России и лично Путина В. В., которые развязали агрессивную войну против Украины, пытаясь подавить стремление её народа к свободе и счастью, вместо того, чтобы оказать поддержку в переломный момент её истории и совместно с Украиной двигаться к общему европейскому будущему," – сказано в заявлении активистов.
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За забором консульства группу активистов уже ожидали местные "антимайдановцы" с флагом так называемой "Новороссии" и в сопровождении полиции.
Жители Санкт-Петербурга собрались возле украинского консульства, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua, об этом в социальной сети Facebook cообщает группа "Солидарность Санкт-Петербурга".
Российские активисты передали в консульство открытку с поздравительным текстом в честь четырехлетия победы Майдана и провели небольшую акцию с украинскими флагами возле консульства. Таким образом они выразили солидарность и поддержку с народом Украины, а также осудили действия Кремля во время Майдана и после него.
"Мы осуждаем политическое руководство России и лично Путина В. В., которые развязали агрессивную войну против Украины, пытаясь подавить стремление её народа к свободе и счастью, вместо того, чтобы оказать поддержку в переломный момент её истории и совместно с Украиной двигаться к общему европейскому будущему," – сказано в заявлении активистов.
Читайте также: В Киеве произошло серьезное ДТП с пожаром. Видео
За забором консульства группу активистов уже ожидали местные "антимайдановцы" с флагом так называемой "Новороссии" и в сопровождении полиции.
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