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Известный актер появился в трейлере нового фильма от Netflix. Видео

Известный актер появился в трейлере нового фильма от Netflix. Видео Джаред Лето порадует фанатов своим присутствием в новом фильме.

Вышел трейлер криминальной драмы "Аутсайдер" от платформы Netflix. Режиссером картины стал Мартин Зандвлиет ("Моя земля"). Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на multikino.

Фильм расскажет об американском солдате, который встречает конец Второй мировой войны в плену у японцев. Освободиться ему помогает сокамерник-якудза. Американца поглощает опасный мир японской мафии.

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Премьера фильма состоится 9 марта на платформе Netflix.

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 Теги: Netflix, трейлер, фильм, актер, Джаред Лето

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Сегодня, 01:49 » Автор: Едгар Букмирза
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