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Известный актер появился в трейлере нового фильма от Netflix. Видео
Джаред Лето порадует фанатов своим присутствием в новом фильме.
Вышел трейлер криминальной драмы "Аутсайдер" от платформы Netflix. Режиссером картины стал Мартин Зандвлиет ("Моя земля"). Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на multikino.
Фильм расскажет об американском солдате, который встречает конец Второй мировой войны в плену у японцев. Освободиться ему помогает сокамерник-якудза. Американца поглощает опасный мир японской мафии.
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Премьера фильма состоится 9 марта на платформе Netflix.
Вышел трейлер криминальной драмы "Аутсайдер" от платформы Netflix. Режиссером картины стал Мартин Зандвлиет ("Моя земля"). Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на multikino.
Фильм расскажет об американском солдате, который встречает конец Второй мировой войны в плену у японцев. Освободиться ему помогает сокамерник-якудза. Американца поглощает опасный мир японской мафии.
Читайте также: Netflix снял фильм о допинге в России. Видео
Премьера фильма состоится 9 марта на платформе Netflix.
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