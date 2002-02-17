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Польский и российский журналисты вышли в ринг по идеологическим мотивам. Видео
Российские судьи присудили победу своему земляку.
В одном из ночных клубов Москвы прошел боксерский поединок между польским журналистом Томашом Мацейчуком и главным редактором интернет-издания Politrussia Русланом Осташко. Об этом в пятницу, 23 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Бой был организован по идеологическим мотивам: Мацейчук, который часто участвует в российских ток-шоу, на одном из эфиров назвал "фашистами" советских солдат времен Второй мировой войны в контексте совместного раздела Польши между СССР и Германией. Осташко за это вызвал поляка на бой. Тот не испугался, несмотря на явно недружественные условия.
Пятираундовый бой организовал продюсер Владимир Хрюнов. В клуб, переделанный под боксерскую арену, пришло около 150 зрителей, которые поддерживали исключительно россиянина. Среди них были бывший профессиональный боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, спортсмен и блогер Максим Новоселов, актер Леонид Дзюник и др.
В первом раунде "боксеры" разменивались ударами, далекими от основ бокса, - просто били наотмашь, как в уличной драке. Во втором чуть собрались и показали более акцентированные удары, работу в стойке. Однако поединок все равно больше напоминал драку в боксерских перчатках. В середине явно лидировал поляк: он наносил сильные и частые удары по россиянину, но к концу выдохся, и Осташко перехватил инициативу. В четвертом-пятом раунде россиянин нанес больше ударов в голову поляку.
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В итоге российские судьи присудили победу своему земляку со счетом 3:2.
В одном из ночных клубов Москвы прошел боксерский поединок между польским журналистом Томашом Мацейчуком и главным редактором интернет-издания Politrussia Русланом Осташко. Об этом в пятницу, 23 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Бой был организован по идеологическим мотивам: Мацейчук, который часто участвует в российских ток-шоу, на одном из эфиров назвал "фашистами" советских солдат времен Второй мировой войны в контексте совместного раздела Польши между СССР и Германией. Осташко за это вызвал поляка на бой. Тот не испугался, несмотря на явно недружественные условия.
Пятираундовый бой организовал продюсер Владимир Хрюнов. В клуб, переделанный под боксерскую арену, пришло около 150 зрителей, которые поддерживали исключительно россиянина. Среди них были бывший профессиональный боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, спортсмен и блогер Максим Новоселов, актер Леонид Дзюник и др.
В первом раунде "боксеры" разменивались ударами, далекими от основ бокса, - просто били наотмашь, как в уличной драке. Во втором чуть собрались и показали более акцентированные удары, работу в стойке. Однако поединок все равно больше напоминал драку в боксерских перчатках. В середине явно лидировал поляк: он наносил сильные и частые удары по россиянину, но к концу выдохся, и Осташко перехватил инициативу. В четвертом-пятом раунде россиянин нанес больше ударов в голову поляку.
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В итоге российские судьи присудили победу своему земляку со счетом 3:2.
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