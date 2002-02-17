Польский и российский журналисты вышли в ринг по идеологическим мотивам. Видео

Российские судьи присудили победу своему земляку.



В одном из ночных клубов Москвы прошел боксерский поединок между польским журналистом Томашом Мацейчуком и главным редактором интернет-издания Politrussia Русланом Осташко. Об этом в пятницу, 23 февраля, передает интернет-издание



Бой был организован по идеологическим мотивам: Мацейчук, который часто участвует в российских ток-шоу, на одном из эфиров назвал "фашистами" советских солдат времен Второй мировой войны в контексте совместного раздела Польши между СССР и Германией. Осташко за это вызвал поляка на бой. Тот не испугался, несмотря на явно недружественные условия.



Пятираундовый бой организовал продюсер Владимир Хрюнов. В клуб, переделанный под боксерскую арену, пришло около 150 зрителей, которые поддерживали исключительно россиянина. Среди них были бывший профессиональный боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, спортсмен и блогер Максим Новоселов, актер Леонид Дзюник и др.



В первом раунде "боксеры" разменивались ударами, далекими от основ бокса, - просто били наотмашь, как в уличной драке. Во втором чуть собрались и показали более акцентированные удары, работу в стойке. Однако поединок все равно больше напоминал драку в боксерских перчатках. В середине явно лидировал поляк: он наносил сильные и частые удары по россиянину, но к концу выдохся, и Осташко перехватил инициативу. В четвертом-пятом раунде россиянин нанес больше ударов в голову поляку.



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В итоге российские судьи присудили победу своему земляку со счетом 3:2.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В одном из ночных клубов Москвы прошел боксерский поединок между польским журналистом Томашом Мацейчуком и главным редактором интернет-издания Politrussia Русланом Осташко. Об этом в пятницу, 23 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Бой был организован по идеологическим мотивам: Мацейчук, который часто участвует в российских ток-шоу, на одном из эфиров назвал "фашистами" советских солдат времен Второй мировой войны в контексте совместного раздела Польши между СССР и Германией. Осташко за это вызвал поляка на бой. Тот не испугался, несмотря на явно недружественные условия.Пятираундовый бой организовал продюсер Владимир Хрюнов. В клуб, переделанный под боксерскую арену, пришло около 150 зрителей, которые поддерживали исключительно россиянина. Среди них были бывший профессиональный боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, спортсмен и блогер Максим Новоселов, актер Леонид Дзюник и др.В первом раунде "боксеры" разменивались ударами, далекими от основ бокса, - просто били наотмашь, как в уличной драке. Во втором чуть собрались и показали более акцентированные удары, работу в стойке. Однако поединок все равно больше напоминал драку в боксерских перчатках. В середине явно лидировал поляк: он наносил сильные и частые удары по россиянину, но к концу выдохся, и Осташко перехватил инициативу. В четвертом-пятом раунде россиянин нанес больше ударов в голову поляку.В итоге российские судьи присудили победу своему земляку со счетом 3:2.



