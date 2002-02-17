» » Польский и российский журналисты вышли в ринг по идеологическим мотивам. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Польский и российский журналисты вышли в ринг по идеологическим мотивам. Видео

Польский и российский журналисты вышли в ринг по идеологическим мотивам. ВидеоРоссийские судьи присудили победу своему земляку.

В одном из ночных клубов Москвы прошел боксерский поединок между польским журналистом Томашом Мацейчуком и главным редактором интернет-издания Politrussia Русланом Осташко. Об этом в пятницу, 23 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Бой был организован по идеологическим мотивам: Мацейчук, который часто участвует в российских ток-шоу, на одном из эфиров назвал "фашистами" советских солдат времен Второй мировой войны в контексте совместного раздела Польши между СССР и Германией. Осташко за это вызвал поляка на бой. Тот не испугался, несмотря на явно недружественные условия.

Пятираундовый бой организовал продюсер Владимир Хрюнов. В клуб, переделанный под боксерскую арену, пришло около 150 зрителей, которые поддерживали исключительно россиянина. Среди них были бывший профессиональный боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, спортсмен и блогер Максим Новоселов, актер Леонид Дзюник и др.

В первом раунде "боксеры" разменивались ударами, далекими от основ бокса, - просто били наотмашь, как в уличной драке. Во втором чуть собрались и показали более акцентированные удары, работу в стойке. Однако поединок все равно больше напоминал драку в боксерских перчатках. В середине явно лидировал поляк: он наносил сильные и частые удары по россиянину, но к концу выдохся, и Осташко перехватил инициативу. В четвертом-пятом раунде россиянин нанес больше ударов в голову поляку.

Читайте также: Airbus показала кадры первого полета воздушного такси. Видео

В итоге российские судьи присудили победу своему земляку со счетом 3:2.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: видео, бой, журналисты

Загрузка...
Сегодня, 14:52 » Автор: Богдан Процив
     61
     0

Похожие новости по теме

Airbus показала кадры первого полета воздушного такси. Видео Airbus показала кадры первого полета воздушного такси. Видео

За время полета аэротакси за 53 секунды израсходовало 8% заряда аккумуляторной батареи.

Российский боксер нокаутировал украинца во втором раунде. Видео Российский боксер нокаутировал украинца во втором раунде. Видео

Титул чемпиона мира по версии WBO достался россиянину.

Драка в студии росТВ из-за «немецких и советских фашистов». Видео Драка в студии росТВ из-за «немецких и советских фашистов». Видео

Спровоцировал драку польский журналист Томаш Мацейчук.

Драка в прямом эфире НТВ: украинская Драка в прямом эфире НТВ: украинская "журналистка" и россиянин побили поляка. Видео

Русофоба из Польши вновь избили на съемках российского ток-шоу.

Польского журналиста избили в прямом эфире росТВ. Видео Польского журналиста избили в прямом эфире росТВ. Видео

На польского журналиста напали в студии российского телеканала.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх