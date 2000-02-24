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В Египте задержали мужчину, зарезавшего украинку. Видео
Египетская полиция рассматривала более 20 версий жестокого убийства.
Убийцей оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. И когда украинка вернулась раньше, он достал нож. Полиция задержала убийцу гражданки Украины в Египте. Об этом сообщает телеканал 1+1, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Голос UA.
По данным СМИ, убийцей оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. И когда девушка вернулась раньше, он достал нож.
Отмечается, что об убийстве узнали благодаря соседям. Они позвонили в полицию, когда почувствовали неприятный запах.
На теле девушки были многочисленные ножевые ранения, большинство - в области живота.
Правоохранители рассматривали более 20 версий трагедии, среди которых и ограбление.
Напомним, в Хургаде (Египет) 22 февраля в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич, передает "112 Украина".
"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21.02.2018 г. в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция ведет следствие. Дело находится на контроле ПУ в Египте", – сообщил Кирилич.
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По информации местного издания Vetogate, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж по возвращению домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов, местная полиция ведет расследование.
Убийцей оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. И когда украинка вернулась раньше, он достал нож. Полиция задержала убийцу гражданки Украины в Египте. Об этом сообщает телеканал 1+1, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Голос UA.
По данным СМИ, убийцей оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. И когда девушка вернулась раньше, он достал нож.
Отмечается, что об убийстве узнали благодаря соседям. Они позвонили в полицию, когда почувствовали неприятный запах.
На теле девушки были многочисленные ножевые ранения, большинство - в области живота.
Правоохранители рассматривали более 20 версий трагедии, среди которых и ограбление.
Напомним, в Хургаде (Египет) 22 февраля в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич, передает "112 Украина".
"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21.02.2018 г. в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция ведет следствие. Дело находится на контроле ПУ в Египте", – сообщил Кирилич.
Читайте также: Airbus показала кадры первого полета воздушного такси. Видео
По информации местного издания Vetogate, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж по возвращению домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов, местная полиция ведет расследование.
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