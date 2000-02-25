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В сети показали тизер нового сериала о Супермене. Видео

В сети показали тизер нового сериала о Супермене. ВидеоОн поведает фанатам о прошлом Супермена, и раскроет важные тайны истории.

Телеканал SyFy выпускает уникальный сериал "Криптон" о прошлом Супермена, в котром покажут историю Криптона. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Премьера назначена на 21 марта 2018 года.

Телеканал SyFy представил новый промо-ролик сериала "Криптон", рассказывающего о событиях, происходивших на родине Супермена за 200 лет до того, как планета была уничтожена.

Главным героем станет дед Супермена, Сег-Эл. В центре сюжета - конфликт нескольких высоких домов Криптона. Брэйниак - один из главных врагов Супермена.

Это андроид, лишенный эмоций и чувств, обладающий гениальным интеллектом. Во вселенной он известен как Собиратель миров, потому что он уменьшал миры, помещая их в свою коллекцию для последующего изучения разумных форм жизни. История Брейниака несколько раз менялась в комиксах.

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В ряде историй именно Брейниак был виновен в уничтожении Криптона. Он пытался вторгнуться и на Землю, где был остановлен Суперменом и его коллегами по Лиге справедливости. Премьера сериала назначена на 21 марта.

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 Теги: тизер, видео, Супермен, фильм, сериал, Криптон

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Сегодня, 01:25 » Автор: Едгар Букмирза
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