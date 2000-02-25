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В сети показали тизер нового сериала о Супермене. Видео
Он поведает фанатам о прошлом Супермена, и раскроет важные тайны истории.
Телеканал SyFy выпускает уникальный сериал "Криптон" о прошлом Супермена, в котром покажут историю Криптона. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Премьера назначена на 21 марта 2018 года.
Телеканал SyFy представил новый промо-ролик сериала "Криптон", рассказывающего о событиях, происходивших на родине Супермена за 200 лет до того, как планета была уничтожена.
Главным героем станет дед Супермена, Сег-Эл. В центре сюжета - конфликт нескольких высоких домов Криптона. Брэйниак - один из главных врагов Супермена.
Это андроид, лишенный эмоций и чувств, обладающий гениальным интеллектом. Во вселенной он известен как Собиратель миров, потому что он уменьшал миры, помещая их в свою коллекцию для последующего изучения разумных форм жизни. История Брейниака несколько раз менялась в комиксах.
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В ряде историй именно Брейниак был виновен в уничтожении Криптона. Он пытался вторгнуться и на Землю, где был остановлен Суперменом и его коллегами по Лиге справедливости. Премьера сериала назначена на 21 марта.
Телеканал SyFy выпускает уникальный сериал "Криптон" о прошлом Супермена, в котром покажут историю Криптона. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Премьера назначена на 21 марта 2018 года.
Телеканал SyFy представил новый промо-ролик сериала "Криптон", рассказывающего о событиях, происходивших на родине Супермена за 200 лет до того, как планета была уничтожена.
Главным героем станет дед Супермена, Сег-Эл. В центре сюжета - конфликт нескольких высоких домов Криптона. Брэйниак - один из главных врагов Супермена.
Это андроид, лишенный эмоций и чувств, обладающий гениальным интеллектом. Во вселенной он известен как Собиратель миров, потому что он уменьшал миры, помещая их в свою коллекцию для последующего изучения разумных форм жизни. История Брейниака несколько раз менялась в комиксах.
Читайте также: В Сети появился новый тизер сериала "Твин Пикс": что изменилось за 25 лет. Видео
В ряде историй именно Брейниак был виновен в уничтожении Криптона. Он пытался вторгнуться и на Землю, где был остановлен Суперменом и его коллегами по Лиге справедливости. Премьера сериала назначена на 21 марта.
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