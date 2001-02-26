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Новый теракт: в Британии произошел мощный взрыв

Новый теракт: в Британии произошел мощный взрывПолиция пока не раскрывает детали, но просит людей не подходить к месту взрыва.

В городе Лестер в Великобритании прогремел мощный взрыв. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.

“19:19. На Хинкли-роуд в городе Лестер произошел крупный инцидент. Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия”, – сообщает местная полиция.

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 Теги: Британия, теракт, взрыв

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Сегодня, 02:17 » Автор: Едгар Букмирза
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