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Новый теракт: в Британии произошел мощный взрыв
Полиция пока не раскрывает детали, но просит людей не подходить к месту взрыва.
В городе Лестер в Великобритании прогремел мощный взрыв. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
“19:19. На Хинкли-роуд в городе Лестер произошел крупный инцидент. Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия”, – сообщает местная полиция.
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В городе Лестер в Великобритании прогремел мощный взрыв. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
“19:19. На Хинкли-роуд в городе Лестер произошел крупный инцидент. Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия”, – сообщает местная полиция.
Читайте также: Мощный взрыв в Британии: обнародованы кадры с места ЧП. Видео
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