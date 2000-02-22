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В сети показали красоту Киева с высоты птичьего полета. Видео
Кусочек неописуемой красоты древнего города можно увидеть на видео.
Великолепный Киев, столица Украины, насчитывает более 1500 лет своего существования. Центр города и Золотые ворота — один из немногих памятников оборонного зодчества периода правления князя Ярослава Мудрого.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на profidom.
Свое название киевские Золотые Ворота получили от Золотых ворот Константинополя, выполнявших аналогичные функции. Вероятно, это было своеобразное соперничество с великой Византийской империей.
При Ярославе Мудром территория Киева активно разрасталась, что требовало возведения новых оборонительных укреплений — возводятся мощные валы с армированными деревянными клетями, глубокие рвы. Город Ярослава Мудрого окружали земляные валы общей протяженностью 3,5 километра, проходили они по нынешним улицам центра Киева — от Львовской площади (где находились Львовские ворота) вдоль улицы Ярославов вал до Золотых ворот, спускались до площади Независимости (где стояли Лядские ворота) и снова поднимались вверх к Михайловской площади.
Золотые Ворота представляют собой крепостную башню с широким (до 7,5 м) проездом. Внутрь проезда выступают мощные пилоны, на которые опирались арки свода. Высота сохранившихся стен достигает 9,5 метров. Ворота были каменными, в силу того, что этому сооружению придавалось особенное значение. Строили их в технике смешанной кладки, известной еще со времен Древнего Рима: слои камней перемежались с выравнивающими рядами плинфы.
Венчала Ворота надвратная церковь Благовещенья, чтобы каждый путник, подъезжающий к Киеву, мог видеть, что это христианский град. Надвратная церковь в ходе реставрационных работ воссоздана как четырехстолпный одноглавый храм с утопленными в толще стены апсидами, не выступающими из общего объема фасада.
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В качестве архитектурного декора, применены орнаменты из кирпича, характерные для искусства того периода. В ходе археологических исследований Золотых Ворот были обнаружены кубики смальты, фрагменты фресковой штукатурки, что свидетельствует о том, что древняя церковь была украшена фресковой росписью и мозаиками.
Великолепный Киев, столица Украины, насчитывает более 1500 лет своего существования. Центр города и Золотые ворота — один из немногих памятников оборонного зодчества периода правления князя Ярослава Мудрого.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на profidom.
Свое название киевские Золотые Ворота получили от Золотых ворот Константинополя, выполнявших аналогичные функции. Вероятно, это было своеобразное соперничество с великой Византийской империей.
При Ярославе Мудром территория Киева активно разрасталась, что требовало возведения новых оборонительных укреплений — возводятся мощные валы с армированными деревянными клетями, глубокие рвы. Город Ярослава Мудрого окружали земляные валы общей протяженностью 3,5 километра, проходили они по нынешним улицам центра Киева — от Львовской площади (где находились Львовские ворота) вдоль улицы Ярославов вал до Золотых ворот, спускались до площади Независимости (где стояли Лядские ворота) и снова поднимались вверх к Михайловской площади.
Золотые Ворота представляют собой крепостную башню с широким (до 7,5 м) проездом. Внутрь проезда выступают мощные пилоны, на которые опирались арки свода. Высота сохранившихся стен достигает 9,5 метров. Ворота были каменными, в силу того, что этому сооружению придавалось особенное значение. Строили их в технике смешанной кладки, известной еще со времен Древнего Рима: слои камней перемежались с выравнивающими рядами плинфы.
Венчала Ворота надвратная церковь Благовещенья, чтобы каждый путник, подъезжающий к Киеву, мог видеть, что это христианский град. Надвратная церковь в ходе реставрационных работ воссоздана как четырехстолпный одноглавый храм с утопленными в толще стены апсидами, не выступающими из общего объема фасада.
Читайте также: Красоту Украины показали с высоты птичьего полета. Видео
В качестве архитектурного декора, применены орнаменты из кирпича, характерные для искусства того периода. В ходе археологических исследований Золотых Ворот были обнаружены кубики смальты, фрагменты фресковой штукатурки, что свидетельствует о том, что древняя церковь была украшена фресковой росписью и мозаиками.
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