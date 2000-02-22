Раздел: Видеоновости
В Украине замерз Джуринский водопад. Видео
Мороз создал причудливые сосульки и наросты, а вода, которая сбегала с бешеной скоростью, в мгновение замерла в удивительных формах.
В Тернопольской области лед сковал почти весь Джуринский водопад. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что льдом покрыты три каскада высотой 16 метров.
Мороз создал причудливые сосульки и наросты, а вода, которая сбегала с бешеной скоростью, в мгновение замерла в удивительных формах. Кое-где ее потоки еще пытаются вырваться наружу.
Читайте также: Чудом спасшегося от крокодила жирафа съели львы. Видео
К слову, Джуринский водопад считают самым высоким равнинным водопадом в Украине и Европе. В этом месте река Джурин падает с высоты 16 метров в долину и образует водопад с тремя каскадами.
В Тернопольской области лед сковал почти весь Джуринский водопад. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что льдом покрыты три каскада высотой 16 метров.
Мороз создал причудливые сосульки и наросты, а вода, которая сбегала с бешеной скоростью, в мгновение замерла в удивительных формах. Кое-где ее потоки еще пытаются вырваться наружу.
Читайте также: Чудом спасшегося от крокодила жирафа съели львы. Видео
К слову, Джуринский водопад считают самым высоким равнинным водопадом в Украине и Европе. В этом месте река Джурин падает с высоты 16 метров в долину и образует водопад с тремя каскадами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
44
0
Оставьте свой комментарий