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В Украине замерз Джуринский водопад. Видео

В Украине замерз Джуринский водопад. ВидеоМороз создал причудливые сосульки и наросты, а вода, которая сбегала с бешеной скоростью, в мгновение замерла в удивительных формах.

В Тернопольской области лед сковал почти весь Джуринский водопад. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что льдом покрыты три каскада высотой 16 метров.

Мороз создал причудливые сосульки и наросты, а вода, которая сбегала с бешеной скоростью, в мгновение замерла в удивительных формах. Кое-где ее потоки еще пытаются вырваться наружу.

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К слову, Джуринский водопад считают самым высоким равнинным водопадом в Украине и Европе. В этом месте река Джурин падает с высоты 16 метров в долину и образует водопад с тремя каскадами.

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 Теги: водопад, видео

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Сегодня, 15:53 » Автор: Богдан Процив
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