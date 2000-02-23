» » В России мужчина расстрелял автомобиль. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В России мужчина расстрелял автомобиль. Видео

В России мужчина расстрелял автомобиль. Видео После того как мужчина сделал несколько выстрелов, он неспешно удалился.

В Петербурге неизвестный в упор расстрелял автомобиль, ранив двоих человек. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, где опубликовано видео с места ЧП.

На кадрах видно, как мужчина подходит к машине и несколько раз стреляет в упор в лобовое стекло. После этого спокойной походкой уходит с места ЧП.

Вскоре стало известно, что самого стрелка ранили уже полицейские, он сейчас в больнице. По предварительной версии, виновницей конфликта стала девушка.

Читайте также: В России мужчина расстрелял восемь человек

Попав в аварию, она устроила разборки со вторым участником ДТП. В ходе словесной перепалки, кто-то не удержался и перешел на оскорбления в адрес девушки. А она, в свою очередь, вызвала "подмогу" в виде мужчины с оружием.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, видео, авто, автомобиль, расстрел, беспредел

Загрузка...
Сегодня, 01:06 » Автор: Едгар Букмирза
     234
     0

Похожие новости по теме

Неописуемая жестокость: мужчина на глазах 12-летней девочки расстрелял двух коров. Видео Неописуемая жестокость: мужчина на глазах 12-летней девочки расстрелял двух коров. Видео

Сам мужчина все обвинения отрицает и называет себя потерпевшим.

В Сербии мужчина расстрелял посетителей кафе. Видео В Сербии мужчина расстрелял посетителей кафе. Видео

Погибли пять человек.

Американец расстрелял свою семью: погибли жена и приемные дети из России. Видео Американец расстрелял свою семью: погибли жена и приемные дети из России. Видео

Мужчина позвонил в полицию и сказал, что застрелил всю свою семью.

Итальянец поссорился с супругой и расстрелял прохожих. Видео Итальянец поссорился с супругой и расстрелял прохожих. Видео

Жертвами мужчины стали пятеро прохожих.

26-летний житель Винницы по ошибке расстрелял работника ЖЭКа. Видео 26-летний житель Винницы по ошибке расстрелял работника ЖЭКа. Видео

В Виннице освободившийся из мест лишения свободы парень в упор расстрелял слесаря ЖЭКа из пневматического оружия.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх