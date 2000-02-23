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В России мужчина расстрелял автомобиль. Видео
После того как мужчина сделал несколько выстрелов, он неспешно удалился.
В Петербурге неизвестный в упор расстрелял автомобиль, ранив двоих человек. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash, где опубликовано видео с места ЧП.
На кадрах видно, как мужчина подходит к машине и несколько раз стреляет в упор в лобовое стекло. После этого спокойной походкой уходит с места ЧП.
Вскоре стало известно, что самого стрелка ранили уже полицейские, он сейчас в больнице. По предварительной версии, виновницей конфликта стала девушка.
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Попав в аварию, она устроила разборки со вторым участником ДТП. В ходе словесной перепалки, кто-то не удержался и перешел на оскорбления в адрес девушки. А она, в свою очередь, вызвала "подмогу" в виде мужчины с оружием.
В Петербурге неизвестный в упор расстрелял автомобиль, ранив двоих человек. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash, где опубликовано видео с места ЧП.
На кадрах видно, как мужчина подходит к машине и несколько раз стреляет в упор в лобовое стекло. После этого спокойной походкой уходит с места ЧП.
Вскоре стало известно, что самого стрелка ранили уже полицейские, он сейчас в больнице. По предварительной версии, виновницей конфликта стала девушка.
Читайте также: В России мужчина расстрелял восемь человек
Попав в аварию, она устроила разборки со вторым участником ДТП. В ходе словесной перепалки, кто-то не удержался и перешел на оскорбления в адрес девушки. А она, в свою очередь, вызвала "подмогу" в виде мужчины с оружием.
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