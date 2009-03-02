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В Чернигове горел ресторан грузинской кухни. Видео
Заведение находилось на первом этаже жилого дома.
В центре Чернигова горел ресторан грузинской кухни, расположенный на первом этаже жилого дома. Когда повалил густой дым, работники выбежали на улицу. Как оказалось, на кухне загорелась проводка. По словам спасателей, ситуация была крайне опасной, потому что в помещении хранили газовые баллоны. Потенциальный взрыв грозил разрушить все здание, поэтому жильцов эвакуировали, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
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В центре Чернигова горел ресторан грузинской кухни, расположенный на первом этаже жилого дома. Когда повалил густой дым, работники выбежали на улицу. Как оказалось, на кухне загорелась проводка. По словам спасателей, ситуация была крайне опасной, потому что в помещении хранили газовые баллоны. Потенциальный взрыв грозил разрушить все здание, поэтому жильцов эвакуировали, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
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