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На Харьковщине спасли девочку, провалившуюся в сугроб. Видео

На Харьковщине спасли девочку, провалившуюся в сугроб. Видео Двенадцатилетняя школьница оказалась под несколькими метрами снега.

В селе Ивашки, что на Харьковщине, 12-летняя девочка чуть не задохнулась под 2-метровым слоем снега, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на StatusPress.

Инцидент, чуть не стоивший ребенку жизни, случился днем 2 марта. Две девочки гуляли у 20-метрового ярка рядом с селом, когда случился обвал. Одна из школьниц оказалась под несколькими метрами снега. Выбраться сама она не смогла.

На место происшествия немедленно были вызваны спасатели. Когда они прибыли, девочку уже пытались выкопать местные жители. Правда, безуспешно.

Подразделению ГСЧС из 5 человек потребовалось несколько минут на поиск ребенка. Когда ее достали, девочка уже не дышала.

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К счастью, ее удалось быстро реанимировать. Дыхание восстановили за 2 минуты, после чего передали школьницу медикам.

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 Теги: видео, Харьковщина

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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