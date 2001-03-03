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Путин спел гимн в поддержку своей кандидатуры выборах. Видео

Путин спел гимн в поддержку своей кандидатуры выборах. ВидеоНа митинге в поддержку кандидатуры президента России на предстоящих выборах присутствовали звезды шоу-бизнеса, спорта.

Российский президент Владимир Путин спел гимн России в ходе митинга в поддержку своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах 18 марта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Митинг в поддержку Путина, организованный его штабом, прошел 3 марта в спорткомплексе Лужники. Он поблагодарил всех за поддержку, а выступившие со сцены деятели культуры, шоу-бизнеса и спортсмены призвали сограждан прийти 18 марта на избирательные участки.

На мероприятии выступали группа Руки вверх, исполнившая свой старый хит Крошка моя, Любэ, Тимати, Олег Газманов и другие.

Со сцены звучали речи видных российских деятелей "о гордости за великую страну и президента". Военные рассказывали об успехах в Сирии.

Когда олимпийские спортсмены поднялись на сцену Путин сказал, что они выступили достойно, "но почему-то мы не слышали музыку".

"Давайте сделаем это, споем гимн России", - призвал он. Гимн пел как сам глава государства, так и стоявшие рядом с ним доверенные лица и спортсмены.

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Закончив петь, Путин сказал: "Храни вас господь", поблагодарил всех за поддержку и ушел под восторженные крики участников, отмечает издание.

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 Теги: Путин, видео

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Сегодня, 15:51 » Автор: Богдан Процив
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