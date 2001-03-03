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В Одессе задержали вора, пытавшегося задавить полицейского. Видео

В Одессе задержали вора, пытавшегося задавить полицейского. Видео Мужчину обнаружили при попытке продажи краденных аккумуляторов.

В Одессе на автомобильном рынке на проспекте Небесной сотни похититель аккумуляторов наехал на сотрудника правоохранительных органов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

Полицейские заметили мужчину, который реализовывал сразу три аккумулятора. Представившись, правоохранители попросили незнакомца назваться и объяснить, откуда у него данные устройства.

Мужчина, в свою очередь, сел в свою машину и попытался скрыться. При этом он совершил наезд на одного из оперативников. Полицейскому была оказана медицинская помощь.

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На данный момент правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

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 Теги: Одесса, нападение, вор

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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