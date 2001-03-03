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На шоу "Голос страны" выступила популярная певица. Видео

На шоу "Голос страны" выступила популярная певица. Видео Звезда рассказала, команду какого тренера она бы выбрала.

Участницей "слепых прослушиваний" вокального шоу "Голос страны-8" стала известная украинская певица и участница "Танцев со звездами-2017" Камалия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Видео выступления опубликовано на YouTube-канале проекта. Артистка спела украинскую народную песню "Чорнії брови, карії очі" в академическом исполнении. После выступления Камалии Потап засыпал певицу комплиментами, а Тина Кароль призналась, что не узнала ее голос.

Однако певица отказалась от дальнейшего участия в шоу: "Я состоявшийся артист, здесь молодые, талантливые артисты, которым нужно давать дорогу". Тина Кароль поддержала Камалию в ее решении, а Джамала сказала: "Я считаю, что это голос страны, тут нет какого-то определения "известный", "неизвестный". Ты выходишь и просто завораживаешь вновь и вновь всю страну".

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Камалия призналась, что если бы решила остаться в шоу, то выбрала бы команду Потапа.

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 Теги: Камалия, голос страны

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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