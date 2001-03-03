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Ныряльщики спасли акулу из смертельной западни. Видео
Ныряльщики спасли акулу, которая попалась на рыболовный крючок и могла вскоре умереть.
В Австралии ныряльщики Майл Норт и Сандра Доринг спасли от смерти слепую акулу, которая попалась на крючок на мелководье. Сообщается, что леска запуталась в растущей на дне ламинарии, и если бы ныряльщики не заметили морскую обитательницу, она могла бы вскоре умереть. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации издания, рыба выглядела измученной. В процессе освобождения она несколько раз укусила одного из ныряльщиков.
"Я уверена, не спаси мы ее, она бы умерла", - отметила Доринг.
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Сообщается, что ныряльщики обнаружили акулу в ходе уборки бухты в городе. Осуществлять ее они собираются ежемесячно.
В Австралии ныряльщики Майл Норт и Сандра Доринг спасли от смерти слепую акулу, которая попалась на крючок на мелководье. Сообщается, что леска запуталась в растущей на дне ламинарии, и если бы ныряльщики не заметили морскую обитательницу, она могла бы вскоре умереть. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации издания, рыба выглядела измученной. В процессе освобождения она несколько раз укусила одного из ныряльщиков.
"Я уверена, не спаси мы ее, она бы умерла", - отметила Доринг.
Читайте также: В Харькове испортили памятник погибшим воинам УПА. Видео
Сообщается, что ныряльщики обнаружили акулу в ходе уборки бухты в городе. Осуществлять ее они собираются ежемесячно.
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