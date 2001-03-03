» » Ныряльщики спасли акулу из смертельной западни. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Ныряльщики спасли акулу из смертельной западни. Видео

Ныряльщики спасли акулу из смертельной западни. ВидеоНыряльщики спасли акулу, которая попалась на рыболовный крючок и могла вскоре умереть.

В Австралии ныряльщики Майл Норт и Сандра Доринг спасли от смерти слепую акулу, которая попалась на крючок на мелководье. Сообщается, что леска запуталась в растущей на дне ламинарии, и если бы ныряльщики не заметили морскую обитательницу, она могла бы вскоре умереть. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По информации издания, рыба выглядела измученной. В процессе освобождения она несколько раз укусила одного из ныряльщиков.

"Я уверена, не спаси мы ее, она бы умерла", - отметила Доринг.

Читайте также: В Харькове испортили памятник погибшим воинам УПА. Видео

Сообщается, что ныряльщики обнаружили акулу в ходе уборки бухты в городе. Осуществлять ее они собираются ежемесячно.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: акула, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:23 » Автор: Богдан Процив
     190
     0

Похожие новости по теме

Отважная женщина поймала акулу голыми руками. Видео Отважная женщина поймала акулу голыми руками. Видео

Мелисса Хатейер поймала попавшую на мелководье акулу и выпустила ее в океан.

Неудачная попытка вытащить акулу голыми руками из воды. Видео Неудачная попытка вытащить акулу голыми руками из воды. Видео

Попавшая на крючок акула укусила рыбака.

В Австралии мертвую акулу нашли посреди дороги в луже. Видео В Австралии мертвую акулу нашли посреди дороги в луже. Видео

Акулу нашли на севере Квинсленда.

Акулу-людоеда сняли спящей. Видео Акулу-людоеда сняли спящей. Видео

Морскую обитательницу удалось снять с помощью беспилотного подводного робота.

В Австралии боксёр побил акулу. Видео В Австралии боксёр побил акулу. Видео

Это произошло в Новом Южном Уэльсе.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх