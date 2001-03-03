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Захватывающие кадры извержения вулкана в Японии. Видео

Захватывающие кадры извержения вулкана в Японии. Видео Высота дыма над вулканом превысила два километра.

6 марта на острове Кюсю (Япония) произошло извержение вулкана Шинмодаке. Высота дыма и вулканической пыли достигла более двух километров. Об этом сообщила главная метеорологическая служба Японии, которая зафиксировала природное явление, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на StatusPress.

В прошлом году публиковались видеозаписи взрыва вулкана Симмоэ в той же Японии. Уровень опасности в окружном регионе достиг трех баллов из пяти возможных.

Это подразумевает запрет для местного населения и гостей острова на восхождение и приближение к горному массиву. Специалисты обращают внимание, что людям стоит не заходить в двухкилометровую зону от вулкана.

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Высокие — четырехбальный и пятибальный — уровни опасности предусматривают «подготовку к эвакуации» и «срочную эвакуацию» местных жителей.

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 Теги: Япония, вулкан

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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