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В Днепре взорвалась "Газель" с водителем внутри. Видео
Мужчина получил сильные ожоги, но выжил.
В Днепре на парковке возле торгово-развлекательного центра "Караван" загорелся автомобиль ГАЗель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На момент происшествия водитель спал в салоне авто после просмотра телевизора. Проснулся он уже после начала пожара.
"Моя сумка уже частично загорелась, куртка также была охвачена огнем", - рассказал водитель.
Потушить горевший автомобиль сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось буквально за 10 минут. При этом сама ГАЗель сильно выгорела.
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Предположительной причиной пожара могло стать самодельное отопительное оборудование, которое было установлено в ГАЗели. По словам очевидцев, в авто также взорвался газовый баллон.
В Днепре на парковке возле торгово-развлекательного центра "Караван" загорелся автомобиль ГАЗель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На момент происшествия водитель спал в салоне авто после просмотра телевизора. Проснулся он уже после начала пожара.
"Моя сумка уже частично загорелась, куртка также была охвачена огнем", - рассказал водитель.
Потушить горевший автомобиль сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось буквально за 10 минут. При этом сама ГАЗель сильно выгорела.
Читайте также: На мосту в Киеве перевернулся военный автомобиль. Видео
Предположительной причиной пожара могло стать самодельное отопительное оборудование, которое было установлено в ГАЗели. По словам очевидцев, в авто также взорвался газовый баллон.
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