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В Днепре взорвалась "Газель" с водителем внутри. Видео

В Днепре взорвалась "Газель" с водителем внутри. Видео Мужчина получил сильные ожоги, но выжил.

В Днепре на парковке возле торгово-развлекательного центра "Караван" загорелся автомобиль ГАЗель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На момент происшествия водитель спал в салоне авто после просмотра телевизора. Проснулся он уже после начала пожара.

"Моя сумка уже частично загорелась, куртка также была охвачена огнем", - рассказал водитель.

Потушить горевший автомобиль сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось буквально за 10 минут. При этом сама ГАЗель сильно выгорела.

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Предположительной причиной пожара могло стать самодельное отопительное оборудование, которое было установлено в ГАЗели. По словам очевидцев, в авто также взорвался газовый баллон.

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 Теги: Днепр, грузовик, взрыв

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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