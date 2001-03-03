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Неудачное задержание в Киеве закончилось подрывом гранаты в машине. Видео
Силовикам не удалось задержать бывшего сотрудника "Беркута".
Появилось видео, как на Броварском проспекте в Киеве взрыв гранаты полностью уничтожил автомобиль Toyota, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По предварительным данным, машина загорелась после того, как в салон, где находились работники СБУ, бросил боевую гранату бывший сотрудник "Беркута" Владимир Иващенко. Он являлся сержантом Нацполиции Киевской области.
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Считается, что таким образом он пытался оказать сопротивление сотрудникам СБУ и избежать задержания. Ранее его изобличили в незаконной продаже боеприпасов. В настоящее время 26-летний мужчина официально объявлен в розыск.
Появилось видео, как на Броварском проспекте в Киеве взрыв гранаты полностью уничтожил автомобиль Toyota, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По предварительным данным, машина загорелась после того, как в салон, где находились работники СБУ, бросил боевую гранату бывший сотрудник "Беркута" Владимир Иващенко. Он являлся сержантом Нацполиции Киевской области.
Читайте также: Ночные криминальные разборки в Киеве: взорваны две гранаты. Видео
Считается, что таким образом он пытался оказать сопротивление сотрудникам СБУ и избежать задержания. Ранее его изобличили в незаконной продаже боеприпасов. В настоящее время 26-летний мужчина официально объявлен в розыск.
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