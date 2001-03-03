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В Кропивницком задержали вооруженных похитителей ящика тюльпанов. Видео

В Кропивницком задержали вооруженных похитителей ящика тюльпанов. Видео Грабители применили оружие и отобрали цветы у продавца.

В Кропивницком 8 марта произошло тюльпановое ограбление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН

Двое мужчин на иномарке подъехали к торговцам цветами, один из нападавших выстрелил в воздух из пистолета, а другой забрал ящик с тюльпанами.

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Затем оба сели в авто и уехали, но планы грабителей сорвали копы. Сопротивления патрульным цветочные воры не оказывали, поэтому обоих нападавших задержали.

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 Теги: Кропивницкий, тюльпаны

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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