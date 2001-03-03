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В Кропивницком задержали вооруженных похитителей ящика тюльпанов. Видео
Грабители применили оружие и отобрали цветы у продавца.
В Кропивницком 8 марта произошло тюльпановое ограбление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН
Двое мужчин на иномарке подъехали к торговцам цветами, один из нападавших выстрелил в воздух из пистолета, а другой забрал ящик с тюльпанами.
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Затем оба сели в авто и уехали, но планы грабителей сорвали копы. Сопротивления патрульным цветочные воры не оказывали, поэтому обоих нападавших задержали.
В Кропивницком 8 марта произошло тюльпановое ограбление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН
Двое мужчин на иномарке подъехали к торговцам цветами, один из нападавших выстрелил в воздух из пистолета, а другой забрал ящик с тюльпанами.
Читайте также: Переговорщика Рубана задержали с огромным арсеналом оружия. Видео
Затем оба сели в авто и уехали, но планы грабителей сорвали копы. Сопротивления патрульным цветочные воры не оказывали, поэтому обоих нападавших задержали.
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