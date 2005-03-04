Более тысячи человек установили интересный рекорд во Львове. Видео

Рекорд приурочили ко дню рождения украинского поэта.



Во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко состоялось наиболее многочисленное исполнение песен, написанных на слова Кобзаря. Соответствующий рекорд зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины, сообщает



Песни на слова Шевченко одновременно исполняло 42 хоровых коллектива Львовской области. В целом это 1080 участников.



"В Украине такой рекорд установили впервые. Здесь собралось 42 хора и 1080 хористов. Все они исполнили песни на слова Шевченко. Имеем большую честь зафиксировать этот рекорд во Львове", - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лисовой.



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Хористы спели песни "Заповіт", "Думи мої, думи мої" и "Реве та стогне Дніпр широкий".



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко состоялось наиболее многочисленное исполнение песен, написанных на слова Кобзаря. Соответствующий рекорд зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор Песни на слова Шевченко одновременно исполняло 42 хоровых коллектива Львовской области. В целом это 1080 участников."В Украине такой рекорд установили впервые. Здесь собралось 42 хора и 1080 хористов. Все они исполнили песни на слова Шевченко. Имеем большую честь зафиксировать этот рекорд во Львове", - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лисовой.Хористы спели песни "Заповіт", "Думи мої, думи мої" и "Реве та стогне Дніпр широкий".



