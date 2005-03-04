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Раздел: Видеоновости  
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Работа виртуоза: в Сети показали посадку вертолета на узком мосту в Амстердаме. Видео

Работа виртуоза: в Сети показали посадку вертолета на узком мосту в Амстердаме. Видео Вертолет использовали для спасения жизни людей.

Вертолету спасателей пришлось приземлиться прямо в центре Амстердама на узком мосту.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.

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 Теги: Амстердам, Вертолет

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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