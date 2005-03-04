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Работа виртуоза: в Сети показали посадку вертолета на узком мосту в Амстердаме. Видео
Вертолет использовали для спасения жизни людей.
Вертолету спасателей пришлось приземлиться прямо в центре Амстердама на узком мосту.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
Читайте также: Есть погибшие: в России вертолет совершил аварийную посадку
Вертолету спасателей пришлось приземлиться прямо в центре Амстердама на узком мосту.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
Читайте также: Есть погибшие: в России вертолет совершил аварийную посадку
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