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В Ирландии состоялись массовые протесты против абортов. Видео
В конце весны в стране пройдёт референдум по вопросу разрешения абортов.
Протестующие, вышедшие на демонстрацию, выступают за сохранение восьмой поправки конституции страны, которая практически полностью запрещает аборты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В столице Ирландии Дублине десятки тысяч человек 10 марта приняли участие в Марше жизни, протестуя против абортов.
Отмечается, что в конце мая в стране должен состояться референдум по вопросу о легализации абортов. У граждан спросят, хотят ли они сохранить восьмую поправку конституции Ирландии о запрете абортов или же отменить ее, дав парламенту полномочия для разработки законодательства в сфере абортов.
Демонстранты, вышедшие на марш, выступают за сохранение восьмой поправки в силе.
Представительница кампании Save the Eighth (Сохрани восьмую), выступая перед протестующими, заявила, что у сторонников движения осталось десять недель, чтобы убедить ирландцев проголосовать против отмены поправки.
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Восьмая поправка была принята на референдуме в 1983 году. Она гласит о равнозначности жизней матери и плода и запрещает аборты практически во всех обстоятельствах.
Протестующие, вышедшие на демонстрацию, выступают за сохранение восьмой поправки конституции страны, которая практически полностью запрещает аборты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В столице Ирландии Дублине десятки тысяч человек 10 марта приняли участие в Марше жизни, протестуя против абортов.
Отмечается, что в конце мая в стране должен состояться референдум по вопросу о легализации абортов. У граждан спросят, хотят ли они сохранить восьмую поправку конституции Ирландии о запрете абортов или же отменить ее, дав парламенту полномочия для разработки законодательства в сфере абортов.
Демонстранты, вышедшие на марш, выступают за сохранение восьмой поправки в силе.
Представительница кампании Save the Eighth (Сохрани восьмую), выступая перед протестующими, заявила, что у сторонников движения осталось десять недель, чтобы убедить ирландцев проголосовать против отмены поправки.
Читайте также: Известный бренд одежды снял рекламу на заводе Порошенко. Видео
Восьмая поправка была принята на референдуме в 1983 году. Она гласит о равнозначности жизней матери и плода и запрещает аборты практически во всех обстоятельствах.
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