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В Ирландии состоялись массовые протесты против абортов. Видео

В Ирландии состоялись массовые протесты против абортов. Видео В конце весны в стране пройдёт референдум по вопросу разрешения абортов.

Протестующие, вышедшие на демонстрацию, выступают за сохранение восьмой поправки конституции страны, которая практически полностью запрещает аборты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В столице Ирландии Дублине десятки тысяч человек 10 марта приняли участие в Марше жизни, протестуя против абортов.

Отмечается, что в конце мая в стране должен состояться референдум по вопросу о легализации абортов. У граждан спросят, хотят ли они сохранить восьмую поправку конституции Ирландии о запрете абортов или же отменить ее, дав парламенту полномочия для разработки законодательства в сфере абортов.

Демонстранты, вышедшие на марш, выступают за сохранение восьмой поправки в силе.

Представительница кампании Save the Eighth (Сохрани восьмую), выступая перед протестующими, заявила, что у сторонников движения осталось десять недель, чтобы убедить ирландцев проголосовать против отмены поправки.

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Восьмая поправка была принята на референдуме в 1983 году. Она гласит о равнозначности жизней матери и плода и запрещает аборты практически во всех обстоятельствах.

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 Теги: Ирландия, аборты

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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