Транспорт будущего: в Женеве показали как будут выглядеть автомобильные шины. Видео

Такие шины могли бы решить множество проблем с экологией.



Компания Goodyear представила на очередном Женевском автосалоне весьма необычный концепт - шины Oxygene с живым мхом внутри, который поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород.



В последние годы компания Goodyear привозит в Женеву очень необычные концепты шин, которые позволяют предположить, что будет выглядеть транспорт будущего. Этот год не стал исключением: компания представила на Женевском автосалоне концептуальные шины с живым мхом внутри.



Об этом пишет



Предполагается, что такие шины смогут вырабатывать энергию с помощью фотосинтеза. По замыслу компании, они будут поглощать CO2 из воздуха и влагу с поверхности дороги, питая мох внутри и производить кислород. Googyear считает, что в городе размером с Париж, примерно с 2500000 автомобилей на дорогах, широкое использование шин Oxygene позволит производить около 3000 тонн кислорода и поглощать больше 4000 тонн углекислого газа в год.



Кроме того, концептуальные шины используют получаемую энергию для питания внутренней электроники, в частности встроенных сенсоров и блока обработки данных.



Отмечается также, что шины будут использовать технологию Li-Fi, которая позволит им «общаться» с другими автомобилями и дорожной инфраструктурой. Протекторы, по словам Goodyear, будут изготовлены с помощью 3D-печати из резинового порошка, полученного от переработанных шин.



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Понятно, каким бы интересным ни был проект, это пока всего лишь концепт, который вряд ли в ближайшее время станет реальностью.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Компания Goodyear представила на очередном Женевском автосалоне весьма необычный концепт - шины Oxygene с живым мхом внутри, который поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород.В последние годы компания Goodyear привозит в Женеву очень необычные концепты шин, которые позволяют предположить, что будет выглядеть транспорт будущего. Этот год не стал исключением: компания представила на Женевском автосалоне концептуальные шины с живым мхом внутри.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cikavosti Предполагается, что такие шины смогут вырабатывать энергию с помощью фотосинтеза. По замыслу компании, они будут поглощать CO2 из воздуха и влагу с поверхности дороги, питая мох внутри и производить кислород. Googyear считает, что в городе размером с Париж, примерно с 2500000 автомобилей на дорогах, широкое использование шин Oxygene позволит производить около 3000 тонн кислорода и поглощать больше 4000 тонн углекислого газа в год.Кроме того, концептуальные шины используют получаемую энергию для питания внутренней электроники, в частности встроенных сенсоров и блока обработки данных.Отмечается также, что шины будут использовать технологию Li-Fi, которая позволит им «общаться» с другими автомобилями и дорожной инфраструктурой. Протекторы, по словам Goodyear, будут изготовлены с помощью 3D-печати из резинового порошка, полученного от переработанных шин.Понятно, каким бы интересным ни был проект, это пока всего лишь концепт, который вряд ли в ближайшее время станет реальностью.



