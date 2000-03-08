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Транспорт будущего: в Женеве показали как будут выглядеть автомобильные шины. Видео
Такие шины могли бы решить множество проблем с экологией.
Компания Goodyear представила на очередном Женевском автосалоне весьма необычный концепт - шины Oxygene с живым мхом внутри, который поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород.
В последние годы компания Goodyear привозит в Женеву очень необычные концепты шин, которые позволяют предположить, что будет выглядеть транспорт будущего. Этот год не стал исключением: компания представила на Женевском автосалоне концептуальные шины с живым мхом внутри.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cikavosti.
Предполагается, что такие шины смогут вырабатывать энергию с помощью фотосинтеза. По замыслу компании, они будут поглощать CO2 из воздуха и влагу с поверхности дороги, питая мох внутри и производить кислород. Googyear считает, что в городе размером с Париж, примерно с 2500000 автомобилей на дорогах, широкое использование шин Oxygene позволит производить около 3000 тонн кислорода и поглощать больше 4000 тонн углекислого газа в год.
Кроме того, концептуальные шины используют получаемую энергию для питания внутренней электроники, в частности встроенных сенсоров и блока обработки данных.
Отмечается также, что шины будут использовать технологию Li-Fi, которая позволит им «общаться» с другими автомобилями и дорожной инфраструктурой. Протекторы, по словам Goodyear, будут изготовлены с помощью 3D-печати из резинового порошка, полученного от переработанных шин.
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Понятно, каким бы интересным ни был проект, это пока всего лишь концепт, который вряд ли в ближайшее время станет реальностью.
Компания Goodyear представила на очередном Женевском автосалоне весьма необычный концепт - шины Oxygene с живым мхом внутри, который поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород.
В последние годы компания Goodyear привозит в Женеву очень необычные концепты шин, которые позволяют предположить, что будет выглядеть транспорт будущего. Этот год не стал исключением: компания представила на Женевском автосалоне концептуальные шины с живым мхом внутри.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cikavosti.
Предполагается, что такие шины смогут вырабатывать энергию с помощью фотосинтеза. По замыслу компании, они будут поглощать CO2 из воздуха и влагу с поверхности дороги, питая мох внутри и производить кислород. Googyear считает, что в городе размером с Париж, примерно с 2500000 автомобилей на дорогах, широкое использование шин Oxygene позволит производить около 3000 тонн кислорода и поглощать больше 4000 тонн углекислого газа в год.
Кроме того, концептуальные шины используют получаемую энергию для питания внутренней электроники, в частности встроенных сенсоров и блока обработки данных.
Отмечается также, что шины будут использовать технологию Li-Fi, которая позволит им «общаться» с другими автомобилями и дорожной инфраструктурой. Протекторы, по словам Goodyear, будут изготовлены с помощью 3D-печати из резинового порошка, полученного от переработанных шин.
Читайте также: Дизайнеры показали, как будет выглядеть дом будущего. Фото
Понятно, каким бы интересным ни был проект, это пока всего лишь концепт, который вряд ли в ближайшее время станет реальностью.
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