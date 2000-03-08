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Забытая украинская певица выступила на "Голосе страны". Видео
К участнице шоу повернулся один тренер.
В восьмом сезоне популярного вокального шоу "Голос страны" выступила бывшая участница украинской женской группы Kamon!!! Леся Щербак, которая выступает под сценическим псевдонимом Алиса Космос, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Я пришла на шоу, так как до сих пор ищу себя", - произнесла певица перед выходом на сцену.
На "слепых прослушиваниях" вокалистка исполнила украинскую народную песню "Пасла дівка лебеді". К певице развернулся Потап и она автоматически стала участницей его команды.
Потап признался, что узнал Алису, а Тина Кароль сказала, что помнит все песни коллектива.
Группа Kamon!!! основана в 2007 году родными сестрами Ксенией и Алисой. Участницы дуэта называют свое творчество "костюмированная электроклэш-сказка".
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В клипах девушки неизменно предстают в ярком, неестественном макияже, в париках, в обуви на огромных платформах. Несколько лет назад песня "Брюнетка" в исполнении дуэта стала настоящим хитом и набрала более миллиона просмотров на YouTube.
В восьмом сезоне популярного вокального шоу "Голос страны" выступила бывшая участница украинской женской группы Kamon!!! Леся Щербак, которая выступает под сценическим псевдонимом Алиса Космос, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Я пришла на шоу, так как до сих пор ищу себя", - произнесла певица перед выходом на сцену.
На "слепых прослушиваниях" вокалистка исполнила украинскую народную песню "Пасла дівка лебеді". К певице развернулся Потап и она автоматически стала участницей его команды.
Потап признался, что узнал Алису, а Тина Кароль сказала, что помнит все песни коллектива.
Группа Kamon!!! основана в 2007 году родными сестрами Ксенией и Алисой. Участницы дуэта называют свое творчество "костюмированная электроклэш-сказка".
Читайте также: Ольга Фреймут показала, как выглядит ее мама
В клипах девушки неизменно предстают в ярком, неестественном макияже, в париках, в обуви на огромных платформах. Несколько лет назад песня "Брюнетка" в исполнении дуэта стала настоящим хитом и набрала более миллиона просмотров на YouTube.
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