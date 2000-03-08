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Впечатляющие кадры строительства парка аттракционов в США. Видео

Впечатляющие кадры строительства парка аттракционов в США. Видео Новый "Диснейленд" имеет тематику "Звёздных войн".

Компания Disney намерена в 2019 году открыть парк аттракционов, посвященный культовому фильму "Звездные войны", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAinfo.

Парк развлечений получит название Star Wars: Galaxyʼs Edge ("Звездные войны: край Галактики") и появится в Диснейленде в Калифорнии.

Площадь парка составит примерно 57 тыс. кв. метров. Он будет представлять собой вымышленную планету Батуу, которую создатели парка придумали специально для него. Одним из аттракционов в нем станет "полет" над новой планетой на "Тысячелетнем Соколе" Хана Соло.

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Кроме того, компания ранее заявляла о планах открытия подобного тематического парка и в "Диснейуорлде" во Флориде. Строительство каждого из парков обойдется в $1 млрд. Оба парка должны открыться для посетителей уже в следующем году.

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 Теги: Диснейленд, Звездные войны

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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