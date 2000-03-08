Раздел: Видеоновости
Впечатляющие кадры строительства парка аттракционов в США. Видео
Новый "Диснейленд" имеет тематику "Звёздных войн".
Компания Disney намерена в 2019 году открыть парк аттракционов, посвященный культовому фильму "Звездные войны", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAinfo.
Парк развлечений получит название Star Wars: Galaxyʼs Edge ("Звездные войны: край Галактики") и появится в Диснейленде в Калифорнии.
Площадь парка составит примерно 57 тыс. кв. метров. Он будет представлять собой вымышленную планету Батуу, которую создатели парка придумали специально для него. Одним из аттракционов в нем станет "полет" над новой планетой на "Тысячелетнем Соколе" Хана Соло.
Читайте также: Забытая украинская певица выступила на "Голосе страны". Видео
Кроме того, компания ранее заявляла о планах открытия подобного тематического парка и в "Диснейуорлде" во Флориде. Строительство каждого из парков обойдется в $1 млрд. Оба парка должны открыться для посетителей уже в следующем году.
Компания Disney намерена в 2019 году открыть парк аттракционов, посвященный культовому фильму "Звездные войны", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAinfo.
Парк развлечений получит название Star Wars: Galaxyʼs Edge ("Звездные войны: край Галактики") и появится в Диснейленде в Калифорнии.
Площадь парка составит примерно 57 тыс. кв. метров. Он будет представлять собой вымышленную планету Батуу, которую создатели парка придумали специально для него. Одним из аттракционов в нем станет "полет" над новой планетой на "Тысячелетнем Соколе" Хана Соло.
Читайте также: Забытая украинская певица выступила на "Голосе страны". Видео
Кроме того, компания ранее заявляла о планах открытия подобного тематического парка и в "Диснейуорлде" во Флориде. Строительство каждого из парков обойдется в $1 млрд. Оба парка должны открыться для посетителей уже в следующем году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
799
0
Оставьте свой комментарий