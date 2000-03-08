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Российский бизнесмен выбежал с пистолетом на поле в матче чемпионата Греции. Видео

Российский бизнесмен выбежал с пистолетом на поле в матче чемпионата Греции. ВидеоПолиция Греции выдала ордер на арест российского бизнесмена.

Грандиозный скандал вспыхнул во время матча между клубами украинских легионеров Евгения Шахова и Дмитрия Чигринского.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Чемпионат Суперлиги Греции по футболу приостановлен на неопределенный срок из грандиозного скандала, приключившегося в матче двух лидеров турнира, ПАОКа (Салоники) и АЕКа (Афины). В концовке матча, при счете 0:0, ПАОК забил гол, который мог стать победным, но был отменен из-за офсайда. Пожалуй, справедливо, т.к. хоть игрок и не коснулся мяча, он активно мешал голкиперу, а потому офсайд нельзя считать пассивным.

Это решение не на шутку возмутило владельца ПАОКа Ивана Саввиди, который выскочил на поле с пистолетом в кобуре, и угрожал судье матча, пока его не оттащили.

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На видео украинские любители футбола могут заметить еще одного старого знакомого, экс-спортивного директора "Шахтера", словака Любоша Михела, который сейчас занимает такую же должность в ПАОКе.

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 Теги: Полиция Греции, пистолет, Видео

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Сегодня, 22:36 » Автор: Едгар Букмирза
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