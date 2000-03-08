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В Британии показали процесс сборки Aston Martin DB11. Видео
Как и ожидалось, процесс получился очень трудоёмким.
Английская компания Aston Martin разместила в интернете 30-минутное видео, в котором показан процесс серийного производства автомобилей Aston Martin DB11. Очень познавательное видео для всех автолюбителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Серийное производство модели Aston Martin DB11 налажено на заводе в Гейдоне, Великобритания. На данный момент это одна из самых важных моделей в линейке Aston Martin. Если быть точней, то она занимает топовое место в линейке этого бренда.
На видео мы видим несколько этапов сборки DB11. Всё очень технологично, широко используются роботизированные системы. Рабочие и инженеры выглядят очень профессионально. Сразу видно, что созданию каждого экземпляра этой модели уделяется очень большое внимание. Всё тщательно проверяется и испытывается.
Мы впервые видим, как происходит выпуск спортивных автомобилей. Это очень сложный и трудоемкий процесс.
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DB11 оснащается 5,2 л би-турбо двигателем V12 мощностью 600 л.с, или 4,0 л би-турбо двигателем V8 мощностью 503 л.с., на выбор. Динамические характеристики этого спорткара являются одними из самых лучших в своем классе.
Английская компания Aston Martin разместила в интернете 30-минутное видео, в котором показан процесс серийного производства автомобилей Aston Martin DB11. Очень познавательное видео для всех автолюбителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Серийное производство модели Aston Martin DB11 налажено на заводе в Гейдоне, Великобритания. На данный момент это одна из самых важных моделей в линейке Aston Martin. Если быть точней, то она занимает топовое место в линейке этого бренда.
На видео мы видим несколько этапов сборки DB11. Всё очень технологично, широко используются роботизированные системы. Рабочие и инженеры выглядят очень профессионально. Сразу видно, что созданию каждого экземпляра этой модели уделяется очень большое внимание. Всё тщательно проверяется и испытывается.
Мы впервые видим, как происходит выпуск спортивных автомобилей. Это очень сложный и трудоемкий процесс.
Читайте также: В Нью-Йорке вертолет упал в воду. Видео
DB11 оснащается 5,2 л би-турбо двигателем V12 мощностью 600 л.с, или 4,0 л би-турбо двигателем V8 мощностью 503 л.с., на выбор. Динамические характеристики этого спорткара являются одними из самых лучших в своем классе.
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