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Житель Тернополя разбился насмерть при падении с шестого этажа. Видео
Парню было 22 года, он скончался в реанимации.
В одну из больниц Тернополя, в результате падения с высоты, с политравмой, переломами ног и рук, а также другими повреждениями госпитализировали местного жителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Травмы 22-летний парень получил 11 марта около 11:30, упав, примерно, с 20-метровой высоты. Несчастье случилось недалеко от торгово-развлекательного центра, что на улице Текстильной", – сообщает тернопольская полиция.
По предварительной информации, юноша упал с шестого этажа недостроенного помещения. Спасти жизнь парню медикам не удалось. Он умер в реанимационном отделении больницы, не приходя в сознание.
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Правоохранители выясняют причины, которые привели к смерти молодого человека. Они не исключают и версию самоубийства. Следователи опрашивают друзей и родственников, а также ищут возможных очевидцев данного происшествия.
В одну из больниц Тернополя, в результате падения с высоты, с политравмой, переломами ног и рук, а также другими повреждениями госпитализировали местного жителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Травмы 22-летний парень получил 11 марта около 11:30, упав, примерно, с 20-метровой высоты. Несчастье случилось недалеко от торгово-развлекательного центра, что на улице Текстильной", – сообщает тернопольская полиция.
По предварительной информации, юноша упал с шестого этажа недостроенного помещения. Спасти жизнь парню медикам не удалось. Он умер в реанимационном отделении больницы, не приходя в сознание.
Читайте также: В Британии показали процесс сборки Aston Martin DB11. Видео
Правоохранители выясняют причины, которые привели к смерти молодого человека. Они не исключают и версию самоубийства. Следователи опрашивают друзей и родственников, а также ищут возможных очевидцев данного происшествия.
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