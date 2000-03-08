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Во время конфискации оружия у Рубана загорелся снаряд. Видео

Во время конфискации оружия у Рубана загорелся снаряд. Видео Правоохранителям удалось избежать жертв.

Один из снарядов, которые перевозил руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, загорелся во время описи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Возле Майорска во время документирования оружия, которое перевозил руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, загорелся один из снарядов. Об этом сообщили три независимых источника, пишут Украинская правда.

Как отмечается, во время процессуального оформления оружия из машины, которой управлял Рубан, загорелся снаряд, пороховой заряд к нему, возможно мины калибром 120 мм.

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Пламя удалось вовремя потушить, никто не пострадал.

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 Теги: Рубан, снаряд

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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