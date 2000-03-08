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Нардепы усложнили похороны украинцам. Видео

Нардепы усложнили похороны украинцам. ВидеоДля того чтобы похоронить человека, нужна будет экспертиза, которую должен назначить суд.

Начиная с 15 марта, украинцы не смогут похоронить своих родных, без экспертизы, которую, согласно новации, должен назначить суд. Такого решения придется ждать не менее трех суток, а из-за перегруженности судов, возможно и дольше, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Как отмечается, хаос и коллапс предрекают участники рынка ритуальных услуг.

"Человек по сто в день будут собираться только в очередях в судах. Как справятся с этим судьи – для меня это непонятно. Кто этим будет заниматься, выделят ли людей, которые будут выписывать направления. И как так понимаю, это будет выписывать только один суд", - говорит соучредитель ритуального дома Феликс Чехович.

В судах уже готовятся к чрезмерным нагрузкам. Что касается, например, Киева, то следователи из всех районов столицы за ходатайствами и разрешениями будут вынуждены обращаться только в один суд, а именно по месту регистрации юрлица. Для Киева – это Шевченковский суд. Только в прошлом году там рассмотрели более 30 тысяч ходатайств уголовного производства, и это не учитывая других гражданских дел, которых было почти столько же.

К этому перечню добавляется выдача еще разрешений на экспертизы умерших.

"Начнут происходить такие изменения относительно защиты дел и справедливого судебного рассмотрения каждого гражданина. Маленького дела для каждого человека не существует, а он вынужден будет ждать", - говорит судья Ирина Фролова.

Решения о проведении экспертизы придется ждать не менее трех суток, а то и больше, а без документа морги тело не будут принимать.

"Если умер дома, тогда родственникам нужно находить какой-то выход, чтобы находилось тело в течение этих 72 часов", - констатирует заведующий отделения паталогоанатомии Киевской городской больницы №1 Олег Садовый. Таким выходом могут быть только частные холодильные камеры, сутки содержания тела в которых будет стоить от 280 до 350 гривен. Но возможности частников ограничены, и мест хватит не всем.

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Автор этих новаций – депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Журналисты пытались узнать, что побудило нардепа прибегнуть к таким изменениям, однако телефон народного избранника постоянно выключен. Зато на своей странице в Facebook новатор пишет, что гордится этой поправкой.

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 Теги: похороны, видео

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Сегодня, 09:46 » Автор: Богдан Процив
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