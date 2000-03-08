Раздел: Видеоновости
Как силы АТО брали в плен боевика. Видео
Во время задержания украинские военные находились на позициях, которые были неизвестны врагу.
Украинские военные, которые принимали участие в задержании боевика, который пытался пробраться в тыл ВСУ, рассказали, что террорист был вооружен и не собирался сдаваться.
Соответствующее видео опубликовано 12 марта на канале YouTube Военного телевидения Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Во время его передвижения он еще вел огонь. Я его заметил, решил подпустить поближе, чтобы взять в плен. Крикнул ему, чтобы он бросал оружие", – поделился подробностями военнослужащий ВСУ Николай, который и взял боевика в плен.
По его словам, если бы боевик помедлил и не бросил оружие, то пришлось бы открыть огонь на поражение. Это была бы вынужденная мера, ведь боевик во время атаки вряд ли был один.
Читайте также: В Сети показали плачевное состояние дороги Ровно-Сарны. Видео
Отметим, что во время задержания украинские военные находились на позициях, которые были неизвестны врагу.
Украинские военные, которые принимали участие в задержании боевика, который пытался пробраться в тыл ВСУ, рассказали, что террорист был вооружен и не собирался сдаваться.
Соответствующее видео опубликовано 12 марта на канале YouTube Военного телевидения Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Во время его передвижения он еще вел огонь. Я его заметил, решил подпустить поближе, чтобы взять в плен. Крикнул ему, чтобы он бросал оружие", – поделился подробностями военнослужащий ВСУ Николай, который и взял боевика в плен.
По его словам, если бы боевик помедлил и не бросил оружие, то пришлось бы открыть огонь на поражение. Это была бы вынужденная мера, ведь боевик во время атаки вряд ли был один.
Читайте также: В Сети показали плачевное состояние дороги Ровно-Сарны. Видео
Отметим, что во время задержания украинские военные находились на позициях, которые были неизвестны врагу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
186
0
Оставьте свой комментарий