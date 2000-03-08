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Как силы АТО брали в плен боевика. Видео

Как силы АТО брали в плен боевика. ВидеоВо время задержания украинские военные находились на позициях, которые были неизвестны врагу.

Украинские военные, которые принимали участие в задержании боевика, который пытался пробраться в тыл ВСУ, рассказали, что террорист был вооружен и не собирался сдаваться.

Соответствующее видео опубликовано 12 марта на канале YouTube Военного телевидения Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Во время его передвижения он еще вел огонь. Я его заметил, решил подпустить поближе, чтобы взять в плен. Крикнул ему, чтобы он бросал оружие", – поделился подробностями военнослужащий ВСУ Николай, который и взял боевика в плен.

По его словам, если бы боевик помедлил и не бросил оружие, то пришлось бы открыть огонь на поражение. Это была бы вынужденная мера, ведь боевик во время атаки вряд ли был один.

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Отметим, что во время задержания украинские военные находились на позициях, которые были неизвестны врагу.

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 Теги: боевик, плен, видео

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Сегодня, 13:07 » Автор: Богдан Процив
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