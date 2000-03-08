Раздел: Видеоновости
Трейлер анимационной ленты «Гринч» стал хитом Сети. Видео
Ролик за несколько дней собрал в Сети более восьми миллионов просмотров.
Первый трейлер анимационного фильма Гринч стал интернет-хитом. Ролик за несколько дней собрал более восьми миллионов просмотров на YouTube-канале Illumination. Главного героя ленты озвучивает актер Бенедикт Камбербэтч, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Мультфильм Гринч является экранизацией сказки Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество". Картина станет ремейком оригинальной ленты Гринч - похититель Рождества с актером Джимом Кэрри в главной роли.
В трейлере показан зеленый монстр Гринч, который появляется со своей собакой Максом.
Создателем мультфильма выступила студия Illumination, создавшая анимационные ленты Гадкий я, Тайная жизнь домашних животных, Зверополис и другие.
Читайте также: Возгорание в киевском метро попало в объектив камеры. Видео
Мировая премьера фильма ожидается 9 ноября 2018 года.
Первый трейлер анимационного фильма Гринч стал интернет-хитом. Ролик за несколько дней собрал более восьми миллионов просмотров на YouTube-канале Illumination. Главного героя ленты озвучивает актер Бенедикт Камбербэтч, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Мультфильм Гринч является экранизацией сказки Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество". Картина станет ремейком оригинальной ленты Гринч - похититель Рождества с актером Джимом Кэрри в главной роли.
В трейлере показан зеленый монстр Гринч, который появляется со своей собакой Максом.
Создателем мультфильма выступила студия Illumination, создавшая анимационные ленты Гадкий я, Тайная жизнь домашних животных, Зверополис и другие.
Читайте также: Возгорание в киевском метро попало в объектив камеры. Видео
Мировая премьера фильма ожидается 9 ноября 2018 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
30
0
Оставьте свой комментарий