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Трейлер анимационной ленты «Гринч» стал хитом Сети. Видео

Трейлер анимационной ленты «Гринч» стал хитом Сети. ВидеоРолик за несколько дней собрал в Сети более восьми миллионов просмотров.

Первый трейлер анимационного фильма Гринч стал интернет-хитом. Ролик за несколько дней собрал более восьми миллионов просмотров на YouTube-канале Illumination. Главного героя ленты озвучивает актер Бенедикт Камбербэтч, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Мультфильм Гринч является экранизацией сказки Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество". Картина станет ремейком оригинальной ленты Гринч - похититель Рождества с актером Джимом Кэрри в главной роли.

В трейлере показан зеленый монстр Гринч, который появляется со своей собакой Максом.

Создателем мультфильма выступила студия Illumination, создавшая анимационные ленты Гадкий я, Тайная жизнь домашних животных, Зверополис и другие.

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Мировая премьера фильма ожидается 9 ноября 2018 года.

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 Теги: Гринч, видео

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Сегодня, 14:40 » Автор: Богдан Процив
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