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Белый медвежонок из Николаевского зоопарка вышел на прогулку. Видео

Белый медвежонок из Николаевского зоопарка вышел на прогулку. ВидеоПол животного в зоопарке пока не знают.

В Николаевском зоопарке во вторник, 13 марта, впервые вывели на прогулку четырехмесячного белого медвежонка. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил директор зверинца Владимир Топчий, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на .

"Сегодня утром, 13 марта, после четырех месячного пребывания в берлоге Зефирка вывела в вольер своего малыша", - написал он.

Пол животного в зоопарке пока не знают.

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"Кто он, мальчишка или девчонка, мы еще не знаем, но мы знаем, что по данным всемирного учета (Ижевск 15.12.17, Москва 16.01.18, Гельзенкирхен 04.12.17, Кингусси 18.12.17, Николаев 08.12.17), это один из пяти белых медвежат, родившихся в этом году в зоопарках всего мира", - добавил Топчий.

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 Теги: медвежонок, видео

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Сегодня, 17:40 » Автор: Богдан Процив
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