Раздел: Видеоновости
Фантастические твари: в сети показали трейлер второй части легендарного фильма
Первый фильм собрал множество просмотров и обрел группу фанатов.
Вышел новый тизер второй части саги "Фантастические твари и где они обитают", которая называется "Преступления Гриндельвальда".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Видео 13 марта опубликовали на YouTube-канале Warner Bros. Pictures Ukraine. События фильма развернутся в 1927 году.
Читайте также: "Фантастические твари и где они обитают": новый трейлер. Видео
Волшебник Ньют Саламандер и его бывший учитель, профессор Хогвартса Альбус Дамблдор будут противостоять злому магу Гриндевальду. Главные роли исполнят Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Джонни Депп. Премьера сиквела запланирована на 16 ноября 2018 года.
Вышел новый тизер второй части саги "Фантастические твари и где они обитают", которая называется "Преступления Гриндельвальда".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Видео 13 марта опубликовали на YouTube-канале Warner Bros. Pictures Ukraine. События фильма развернутся в 1927 году.
Читайте также: "Фантастические твари и где они обитают": новый трейлер. Видео
Волшебник Ньют Саламандер и его бывший учитель, профессор Хогвартса Альбус Дамблдор будут противостоять злому магу Гриндевальду. Главные роли исполнят Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Джонни Депп. Премьера сиквела запланирована на 16 ноября 2018 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
203
0
Оставьте свой комментарий