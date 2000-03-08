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Фантастические твари: в сети показали трейлер второй части легендарного фильма

Фантастические твари: в сети показали трейлер второй части легендарного фильмаПервый фильм собрал множество просмотров и обрел группу фанатов.

Вышел новый тизер второй части саги "Фантастические твари и где они обитают", которая называется "Преступления Гриндельвальда".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Видео 13 марта опубликовали на YouTube-канале Warner Bros. Pictures Ukraine. События фильма развернутся в 1927 году.

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Волшебник Ньют Саламандер и его бывший учитель, профессор Хогвартса Альбус Дамблдор будут противостоять злому магу Гриндевальду. Главные роли исполнят Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Джонни Депп. Премьера сиквела запланирована на 16 ноября 2018 года.


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 Теги: Фантастические твари, тизер, видео

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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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