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В Мариуполе произошло серьезное ДТП. Видео

В Мариуполе произошло серьезное ДТП. Видео Один автомобиль перевернулся от столкновения.

Во вторник, 13 марта, в центре Мариуполя, на перекресте улицы Итальянской и проспекта Металлургов столкнулись Mazda и Toyota, в результате чего первый автомобиль перевернулся вверх колесами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Удивительно, но 55-летний водитель перевернувшегося авто остался цел и невредим. Из салона машины его вытащили очевидцы.

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На место приехали сразу три "скорые". Но их помощь не понадобилась - все оказались целы. Правда, их помощь понадобилась только очевидице аварии, которой стало плохо от увиденного.

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 Теги: ДТП, Мариуполь

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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