» » В Одессе пьяный стрелял по прохожим из окна собственной квартиры. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Одессе пьяный стрелял по прохожим из окна собственной квартиры. Видео

В Одессе пьяный стрелял по прохожим из окна собственной квартиры. ВидеоМужчина целился по прохожим и автомобилям.

В Одессе пьяный мужчина во вторник, 13 марта, стрелял из ружья по прохожим и автомобилям из окна собственной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В результате стрельбы никто не пострадал. Свидетели заявляют, что мужчина целился в направлении людей, однако промазал и попал в дерево и машину, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что из окна квартиры на втором этаже дома на улице Гайдара неизвестный мужчина стреляет по прохожим и автомобилям. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Оружие у 33-летнего нарушителя было изъято. Стрелял он из собственного, зарегистрированного гладкоствольного ружья. Но зачем это делал - не смог объяснить.

Читайте также: В Мариуполе произошло серьезное ДТП. Видео

Правонарушитель был доставлен в отдел полиции.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: стрельба, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:55 » Автор: Богдан Процив
     54
     0

Похожие новости по теме

ЧП в Одессе: пьяный из окна квартиры открыл огонь по прохожим. Видео ЧП в Одессе: пьяный из окна квартиры открыл огонь по прохожим. Видео

В Одессе пьяный мужчина забаррикадировался в своей квартире и открыл стрельбу из окна по людям пожилого возраста.

Жуткое массовое убийство в России: кадры с места трагедии. Видео Жуткое массовое убийство в России: кадры с места трагедии. Видео

В России мужчина из окна дома расстрелял четырех человек.

Одесса: мужчина открыл стрельбу по людям. Видео Одесса: мужчина открыл стрельбу по людям. Видео

Мужчина начал стрелять по компании отдыхающих.

В Мариуполе гражданин открыл стрельбу по прохожим. Видео В Мариуполе гражданин открыл стрельбу по прохожим. Видео

В Мариуполе прошлая ночь была тревожной из-за рекордного количества вражеских беспилотников, а день – из-за бесконтрольного поведения агрессивно настроенного гражданина.

Участник АТО стрелял среди бела дня на улице в Днепропетровске. Видео Участник АТО стрелял среди бела дня на улице в Днепропетровске. Видео

На улицах Днепропетровска мужчина в камуфляжной форме открыл огонь из автомата средь бела дня.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх