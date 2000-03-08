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В Одессе пьяный стрелял по прохожим из окна собственной квартиры. Видео
Мужчина целился по прохожим и автомобилям.
В Одессе пьяный мужчина во вторник, 13 марта, стрелял из ружья по прохожим и автомобилям из окна собственной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
В результате стрельбы никто не пострадал. Свидетели заявляют, что мужчина целился в направлении людей, однако промазал и попал в дерево и машину, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что из окна квартиры на втором этаже дома на улице Гайдара неизвестный мужчина стреляет по прохожим и автомобилям. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.
Оружие у 33-летнего нарушителя было изъято. Стрелял он из собственного, зарегистрированного гладкоствольного ружья. Но зачем это делал - не смог объяснить.
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Правонарушитель был доставлен в отдел полиции.
В Одессе пьяный мужчина во вторник, 13 марта, стрелял из ружья по прохожим и автомобилям из окна собственной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
В результате стрельбы никто не пострадал. Свидетели заявляют, что мужчина целился в направлении людей, однако промазал и попал в дерево и машину, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что из окна квартиры на втором этаже дома на улице Гайдара неизвестный мужчина стреляет по прохожим и автомобилям. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.
Оружие у 33-летнего нарушителя было изъято. Стрелял он из собственного, зарегистрированного гладкоствольного ружья. Но зачем это делал - не смог объяснить.
Читайте также: В Мариуполе произошло серьезное ДТП. Видео
Правонарушитель был доставлен в отдел полиции.
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