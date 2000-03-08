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На Меркель пытались напасть: опубликована запись инцидента. Видео
Причина инцидента на данный момент неизвестна.
В среду, 14 марта, на Ангелу Меркель, которую недавно вновь избрали канцлером ФРГ, была совершена попытка нападения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Неизвестный мужчина попытался подбежать к Меркель, когда она выходила из здания Бундестага, вскоре после голосования за ее кандидатуру.
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В сообщении говорится, что мужчина громко кричал не по-немецки. Сотрудники сил правопорядка сразу же задержали его и прижали к асфальту.
В среду, 14 марта, на Ангелу Меркель, которую недавно вновь избрали канцлером ФРГ, была совершена попытка нападения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Неизвестный мужчина попытался подбежать к Меркель, когда она выходила из здания Бундестага, вскоре после голосования за ее кандидатуру.
Читайте также: Опубликована запись обыска крымских татар в Крыму. Видео
В сообщении говорится, что мужчина громко кричал не по-немецки. Сотрудники сил правопорядка сразу же задержали его и прижали к асфальту.
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