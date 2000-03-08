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В Киеве на ходу загорелся троллейбус. Видео

В Киеве на ходу загорелся троллейбус. ВидеоВ результате инцидента пострадавших нет.

В Киеве посреди маршрута в троллейбусе произошло возгорание. Огонь всполохнул в техническом отсеке транспортного средства во время движения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

Во время возгорания троллейбус проезжал на территории Соломенского района на площади Космонавтов. Водитель сумел потушить возгорание в течении минуты. Транспортное средство ходило под номером 42. Причиной происшествия стала загоревшаяся проводка.

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Согласно словам очевидцев, в салон неожиданно повалил дым. Водитель быстро и решительно отреагировал, потушив огонь в течении одной минуты. После этого он начал ожидать техническую поддержку.






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 Теги: Киев, Видео, троллейбус

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Сегодня, 20:34 » Автор: Едгар Букмирза
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