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Неординарное зрелище: в Сингапуре прошли гонки на "машинах будущего". Видео
Машины ехали со скоростью 20 км.ч.
В Сингапуре прошли гонки на автомобилях будущего.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.
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Изобретатели из лучших технических университетов мира привезли в Сингапур 160 автомобилей. Каждая совершенно уникальна. Над их созданием команды трудились около года, и относятся к медлительным машинкам как к собственному ребенку, даже дают им имена.
В Сингапуре прошли гонки на автомобилях будущего.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.
Читайте также: Впечатляющее зрелище гонки аэростатов в Тайване. Фото
Изобретатели из лучших технических университетов мира привезли в Сингапур 160 автомобилей. Каждая совершенно уникальна. Над их созданием команды трудились около года, и относятся к медлительным машинкам как к собственному ребенку, даже дают им имена.
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