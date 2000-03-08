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Неординарное зрелище: в Сингапуре прошли гонки на "машинах будущего". Видео

Неординарное зрелище: в Сингапуре прошли гонки на "машинах будущего". ВидеоМашины ехали со скоростью 20 км.ч.

В Сингапуре прошли гонки на автомобилях будущего.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.

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Изобретатели из лучших технических университетов мира привезли в Сингапур 160 автомобилей. Каждая совершенно уникальна. Над их созданием команды трудились около года, и относятся к медлительным машинкам как к собственному ребенку, даже дают им имена.

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 Теги: Сингапур, гонка

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Сегодня, 21:58 » Автор: Едгар Букмирза
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