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В Челябинске при тушении автомобиля произошел взрыв. Видео
Как оказалось, в багажнике машины был газовый баллон.
Баллон с газом в багажнике пылающего автомобиля взорвался не сразу - на тот момент машина почти выгорела. Его взрыв стал неприятным сюрпризом для пожарных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах ролика видно, как спустя пять минут после тушения огня в автомобиле происходит ещё один мощный взрыв. Из-за него пожарные отбегают в сторону, но потом продолжают ликвидировать возгорание.
"При прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон", - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства.
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Он также отметил, что в результате случившегося за медицинской помощью в больницу обратились два человека, которые в момент первого взрыва находились в салоне машины. Их состояние в настоящий момент не известно.
Баллон с газом в багажнике пылающего автомобиля взорвался не сразу - на тот момент машина почти выгорела. Его взрыв стал неприятным сюрпризом для пожарных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах ролика видно, как спустя пять минут после тушения огня в автомобиле происходит ещё один мощный взрыв. Из-за него пожарные отбегают в сторону, но потом продолжают ликвидировать возгорание.
"При прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон", - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства.
Читайте также: Дети освистали Путина в Дагестане. Видео
Он также отметил, что в результате случившегося за медицинской помощью в больницу обратились два человека, которые в момент первого взрыва находились в салоне машины. Их состояние в настоящий момент не известно.
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