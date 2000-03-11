» » В Челябинске при тушении автомобиля произошел взрыв. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Челябинске при тушении автомобиля произошел взрыв. Видео

В Челябинске при тушении автомобиля произошел взрыв. Видео Как оказалось, в багажнике машины был газовый баллон.

Баллон с газом в багажнике пылающего автомобиля взорвался не сразу - на тот момент машина почти выгорела. Его взрыв стал неприятным сюрпризом для пожарных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах ролика видно, как спустя пять минут после тушения огня в автомобиле происходит ещё один мощный взрыв. Из-за него пожарные отбегают в сторону, но потом продолжают ликвидировать возгорание.

"При прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон", - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Читайте также: Дети освистали Путина в Дагестане. Видео

Он также отметил, что в результате случившегося за медицинской помощью в больницу обратились два человека, которые в момент первого взрыва находились в салоне машины. Их состояние в настоящий момент не известно.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Челябинск, взрыв

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     33
     0

Похожие новости по теме

В центре российского города у автомобиля взорвался газовый баллон. Видео В центре российского города у автомобиля взорвался газовый баллон. Видео

Его взрыв стал неприятным сюрпризом для пожарных.

Взрыв баллона выбил окна жилого дома в Петербурге. Видео Взрыв баллона выбил окна жилого дома в Петербурге. Видео

В квартире взорвался газовый баллон.

В кафе на востоке Китая взорвался газовый баллон. Видео В кафе на востоке Китая взорвался газовый баллон. Видео

Двое пострадавших скончались от полученных травм.

В Ингушетии возле мечети взорвался автомобиль. Видео В Ингушетии возле мечети взорвался автомобиль. Видео

По данным СМИ, взорвался газовый баллон в машине, есть пострадавшие.

Взрыв в столице: есть погибшие. Видео Взрыв в столице: есть погибшие. Видео

В складском помещении взорвался газовый баллон.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх