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В Индии трактором спасли слоненка, застрявшего в грязи. Видео
Животное попало в траншею и не смогло выбраться самостоятельно.
В Индии экскаватор помог спасти слоненка, который увяз в трясине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, жители деревни Мадихали обнаружили обессиленного слоненка. Он несколько часов пытался выбраться из грязи, но ничего не добился.
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На следующий день власти подогнали к болоту экскаватор. Он вырыл траншею, по которой проще вылезти из грязи, и аккуратно подтолкнул слоненка ковшом. Оказавшись на воле, слоненок попытался атаковать технику, вынудив спасателей бежать.
В Индии экскаватор помог спасти слоненка, который увяз в трясине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, жители деревни Мадихали обнаружили обессиленного слоненка. Он несколько часов пытался выбраться из грязи, но ничего не добился.
Читайте также: Дети освистали Путина в Дагестане. Видео
На следующий день власти подогнали к болоту экскаватор. Он вырыл траншею, по которой проще вылезти из грязи, и аккуратно подтолкнул слоненка ковшом. Оказавшись на воле, слоненок попытался атаковать технику, вынудив спасателей бежать.
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