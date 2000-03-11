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В Индии трактором спасли слоненка, застрявшего в грязи. Видео

В Индии трактором спасли слоненка, застрявшего в грязи. Видео Животное попало в траншею и не смогло выбраться самостоятельно.

В Индии экскаватор помог спасти слоненка, который увяз в трясине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, жители деревни Мадихали обнаружили обессиленного слоненка. Он несколько часов пытался выбраться из грязи, но ничего не добился.

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На следующий день власти подогнали к болоту экскаватор. Он вырыл траншею, по которой проще вылезти из грязи, и аккуратно подтолкнул слоненка ковшом. Оказавшись на воле, слоненок попытался атаковать технику, вынудив спасателей бежать.

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 Теги: Индия, слоненок

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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