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В Индии трактором спасли слоненка, застрявшего в грязи. Видео

В Индии трактором спасли слоненка, застрявшего в грязи. Видео

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