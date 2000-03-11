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В Праге украинцы избили чеха с пистолетом. Видео
Чеха задержали и тут же госпитализировали в больницу.
Во вторник, 13 марта, в автобусе № 244 в столице Чехии, двое украинцев устроили конфликт с 51-летним мужчиной, у которого при себе был газовый пистолет, избили и скрылись с его оружием.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Все началось с того, что троица сначала устроила дуэль на словах. После этого чех достал оружие. Это действие, в свою очередь, разозлило украинцев. Чех, несмотря на это, все же выстрелил из него, ранив одного из украинцев, после на него сразу набросились и жестоко избили. Один из нападавших забрал пистолет. Оба скрылись с места происшествия, полиция объявила их в розыск.
Чеха задержали и тут же госпитализировали в больницу, поскольку он тоже получил ранения.
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"Оставшихся участников инцидента, вероятнее всего, граждан Украины, полиция объявила в розыск. Оба подозреваются в совершении уголовного преступления – нанесение тяжкого вреда здоровью. Их действия запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в автобусе", – заявила представитель чешской полиции Андреа Зоулова.
Во вторник, 13 марта, в автобусе № 244 в столице Чехии, двое украинцев устроили конфликт с 51-летним мужчиной, у которого при себе был газовый пистолет, избили и скрылись с его оружием.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Все началось с того, что троица сначала устроила дуэль на словах. После этого чех достал оружие. Это действие, в свою очередь, разозлило украинцев. Чех, несмотря на это, все же выстрелил из него, ранив одного из украинцев, после на него сразу набросились и жестоко избили. Один из нападавших забрал пистолет. Оба скрылись с места происшествия, полиция объявила их в розыск.
Чеха задержали и тут же госпитализировали в больницу, поскольку он тоже получил ранения.
Читайте также: Появились кадры смертельной аварии в Одессе. Видео
"Оставшихся участников инцидента, вероятнее всего, граждан Украины, полиция объявила в розыск. Оба подозреваются в совершении уголовного преступления – нанесение тяжкого вреда здоровью. Их действия запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в автобусе", – заявила представитель чешской полиции Андреа Зоулова.
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