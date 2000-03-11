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Стало известно, почему у стрелка президентского полка упала шапка. Видео
Стрелок президентского полка приятно удивился поступку президента.
Солдат почетного караула президентского полка им. Богдана Хмельницкого Николай рассказал об инциденте с шапкой, которая упала во время официальной встречи президента Украины Петра Порошенко с коллегой из Австрии Александером Ван дер Белленом.
По словам 21-летнего военного, шапку нечаянно сбил шашкой офицер, который стоял рядом. Во время ритуала шапка зацепилась и слетела, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Поднять ее Николай не мог.
"Никак нет. Исполнение ритуала, Гимн – это все. Я не мог там двигаться. Уже как есть, так есть, что поделаешь", - пояснил он.
То, что Порошенко лично поднял шапку во время протокольной встречи, удивило военного.
"Очень приятно было. Он как нормальный человек к этому отнесся – не просто прошел, а помог. Он ничего не сказал, просто улыбался. Тут как бы две стороны медали: и переживаю, и стыдно, и приятное событие", - признался Николай.
Сам он родом из Кривого Рога, прослужил уже год, контракт заключил на три года службы.
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За инцидент не ругали ни солдат почетного караула, ни руководство полка.
Солдат почетного караула президентского полка им. Богдана Хмельницкого Николай рассказал об инциденте с шапкой, которая упала во время официальной встречи президента Украины Петра Порошенко с коллегой из Австрии Александером Ван дер Белленом.
По словам 21-летнего военного, шапку нечаянно сбил шашкой офицер, который стоял рядом. Во время ритуала шапка зацепилась и слетела, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Поднять ее Николай не мог.
"Никак нет. Исполнение ритуала, Гимн – это все. Я не мог там двигаться. Уже как есть, так есть, что поделаешь", - пояснил он.
То, что Порошенко лично поднял шапку во время протокольной встречи, удивило военного.
"Очень приятно было. Он как нормальный человек к этому отнесся – не просто прошел, а помог. Он ничего не сказал, просто улыбался. Тут как бы две стороны медали: и переживаю, и стыдно, и приятное событие", - признался Николай.
Сам он родом из Кривого Рога, прослужил уже год, контракт заключил на три года службы.
Читайте также: В американском сериале появился «распятый мальчик» из Донбасса. Видео
За инцидент не ругали ни солдат почетного караула, ни руководство полка.
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