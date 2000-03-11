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Стало известно, почему у стрелка президентского полка упала шапка. Видео

Стало известно, почему у стрелка президентского полка упала шапка. ВидеоСтрелок президентского полка приятно удивился поступку президента.

Солдат почетного караула президентского полка им. Богдана Хмельницкого Николай рассказал об инциденте с шапкой, которая упала во время официальной встречи президента Украины Петра Порошенко с коллегой из Австрии Александером Ван дер Белленом.

По словам 21-летнего военного, шапку нечаянно сбил шашкой офицер, который стоял рядом. Во время ритуала шапка зацепилась и слетела, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Поднять ее Николай не мог.

"Никак нет. Исполнение ритуала, Гимн – это все. Я не мог там двигаться. Уже как есть, так есть, что поделаешь", - пояснил он.

То, что Порошенко лично поднял шапку во время протокольной встречи, удивило военного.

"Очень приятно было. Он как нормальный человек к этому отнесся – не просто прошел, а помог. Он ничего не сказал, просто улыбался. Тут как бы две стороны медали: и переживаю, и стыдно, и приятное событие", - признался Николай.

Сам он родом из Кривого Рога, прослужил уже год, контракт заключил на три года службы.

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За инцидент не ругали ни солдат почетного караула, ни руководство полка.

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 Теги: шапка, видео

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Сегодня, 11:44 » Автор: Богдан Процив
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пролетарий  
Сегодня, 12:01

от такого "героического" поступка от барыги ни кто не ожидал, ЗА ЭТО ПОВЫСИТЬ ЕМУ ЗВАНИЕ-ХЕРеналисимус,а все зачмуренные хохлы Украины просто рыдали от такого "херойского" поступка...

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