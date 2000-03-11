Раздел: Видеоновости
На выезде из Киева загорелась электроподстанция. Видео
Причина пожара пока не сообщается.
На месте строительства нового жилого комплекса на выезде из Киева произошел пожар.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время, на стройке возле станции метро Красный Хутор горит электроподстанция.
На месте инцидента работают пожарные, полиция и медики.
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О пострадавших пока не сообщается.
На месте строительства нового жилого комплекса на выезде из Киева произошел пожар.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время, на стройке возле станции метро Красный Хутор горит электроподстанция.
На месте инцидента работают пожарные, полиция и медики.
Читайте также: В американском сериале появился «распятый мальчик» из Донбасса. Видео
О пострадавших пока не сообщается.
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