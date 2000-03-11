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На выезде из Киева загорелась электроподстанция. Видео

На выезде из Киева загорелась электроподстанция. ВидеоПричина пожара пока не сообщается.

На месте строительства нового жилого комплекса на выезде из Киева произошел пожар.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время, на стройке возле станции метро Красный Хутор горит электроподстанция.

На месте инцидента работают пожарные, полиция и медики.

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О пострадавших пока не сообщается.

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 Теги: пожар, видео

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Сегодня, 13:29 » Автор: Богдан Процив
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