Нардеп заявил, что Савченко пришла в Раду с оружием. Видео

Савченко после допроса в СБУ по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана приехала на парламентскую сессию.



Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко принесла на сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины три гранаты и пистолет. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook в четверг, 15 марта, передает интернет-издание



"С ней общаются нардепы-патриоты и спикер парламента Андрей Парубий. После этого они все вместе покинули сессионный зал. Говорят, что в парламент Савченко принесла оружие и гранаты", - написал Мосийчук.



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Он также добавил, что Савченко после этого еще раз призвала к вооруженному государственному перевороту.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко принесла на сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины три гранаты и пистолет. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook в четверг, 15 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "С ней общаются нардепы-патриоты и спикер парламента Андрей Парубий. После этого они все вместе покинули сессионный зал. Говорят, что в парламент Савченко принесла оружие и гранаты", - написал Мосийчук.Он также добавил, что Савченко после этого еще раз призвала к вооруженному государственному перевороту.



