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Раздел: Видеоновости  
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Нардеп заявил, что Савченко пришла в Раду с оружием. Видео

Нардеп заявил, что Савченко пришла в Раду с оружием. ВидеоСавченко после допроса в СБУ по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана приехала на парламентскую сессию.

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко принесла на сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины три гранаты и пистолет. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook в четверг, 15 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"С ней общаются нардепы-патриоты и спикер парламента Андрей Парубий. После этого они все вместе покинули сессионный зал. Говорят, что в парламент Савченко принесла оружие и гранаты", - написал Мосийчук.

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Он также добавил, что Савченко после этого еще раз призвала к вооруженному государственному перевороту.

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 Теги: Савченко, оружие, видео

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Сегодня, 16:42 » Автор: Богдан Процив
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