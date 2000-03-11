Раздел: Видеоновости
Российские политики вновь поскандалили на теледебатах. Видео
"Я тебе челюсть сломаю за бандеровца", – пересыпая матом, кричал один из кандидатов.
На записи теледебатов кандидатов на пост президента РФ на телеканале "Россия 1" произошла драка. Кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин кинулся на доверенное лицо от кандидата Павла Грудинина (КПРФ) Максима Шевченко.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Конфликт начался из-за требования Шевченко удалить из студии Сурайкина, который решил присутствовать на дебатах вместе со своим доверенным лицом.
Сурайкин отправился к выходу из студии, тогда Шевченко крикнул ему в спину, что он "бандеровский". Ранее представитель партии "Коммунисты России" на дебатах заявлял, что ездил тайком в Киев, где общался с "подпольными коммунистами".
После этих слов Сурайкин накинулся на оппонента. Оттаскивать взбешенного кандидата пришлось ведущему Владимиру Соловьеву, Ксении Собчак и охранникам.
"Я тебе челюсть сломаю за бандеровца", – пересыпая матом, кричал Сурайкин.
Читайте также: Нардеп заявил, что Савченко пришла в Раду с оружием. Видео
В результате кандидата от "Коммунистов России" удалось вывести из студии.
На записи теледебатов кандидатов на пост президента РФ на телеканале "Россия 1" произошла драка. Кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин кинулся на доверенное лицо от кандидата Павла Грудинина (КПРФ) Максима Шевченко.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Конфликт начался из-за требования Шевченко удалить из студии Сурайкина, который решил присутствовать на дебатах вместе со своим доверенным лицом.
Сурайкин отправился к выходу из студии, тогда Шевченко крикнул ему в спину, что он "бандеровский". Ранее представитель партии "Коммунисты России" на дебатах заявлял, что ездил тайком в Киев, где общался с "подпольными коммунистами".
После этих слов Сурайкин накинулся на оппонента. Оттаскивать взбешенного кандидата пришлось ведущему Владимиру Соловьеву, Ксении Собчак и охранникам.
"Я тебе челюсть сломаю за бандеровца", – пересыпая матом, кричал Сурайкин.
Читайте также: Нардеп заявил, что Савченко пришла в Раду с оружием. Видео
В результате кандидата от "Коммунистов России" удалось вывести из студии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2721
0
Оставьте свой комментарий