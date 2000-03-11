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Летающее такси от Google впервые испытали. Видео

Летающее такси от Google впервые испытали. ВидеоПрототип Airbus, названный Vahana.

Стартап Kitty Hawk, за которым стоит соучредитель Google и глава Alphabet Ларри Пейдж, сообщил о строительстве и испытаниях автономного летающего такси Cora в Новой Зеландии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.

Компания опубликовала видеозапись полета будущих такси. Машины полностью на электрической тяге обладают возможностями вертикального взлета и посадки, сообщает CNN.

Cora, напоминающая гибрид Delorean из фильмов «Назад в будущее» и автомобиля на воздушной подушке из мультсериала «Джетсоны», способна перевозить двух пассажиров со скоростью до 150-180 км/ч на высоте от 150 метров до 900 метров. Дальность перемещения без подзарядки – 100 км. Вертикальный взлет обеспечивают 12 стартовых двигателей, а перемещение в воздухе – один маршевый двигатель

Три независимых бортовых компьютера позаботятся о навигации, даже если один из них перестанет работать, все воздушные винты также автономны. На самый крайний случай у Cora есть парашют, который позволит приземлиться даже при неработающих винтах, отмечает Endgadget.

«Мы предлагаем не загрязняющее окружающую среду транспортное средство, который летает автономно», – заявил глава подразделения Kitty Hawk в Новой Зеландии Фред Рид в видеообращении на сайте компании.

Ожидается, что Cora станет частью транспортной системы и будет продаваться компаниям и автопаркам, а не отдельным людям.

Первые сообщения о том, что в портфеле проектов Пейджа есть два варианта летающих автомобилей, появились в 2016 году. В апреле прошлого года Kitty Hawk представила прототип сверхлегкого воздушного судна Flyer, похожего на гидроцикл с крыльями.

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Собственные воздушные такси разрабатывает целый ряд компаний, включая Uber, Airbus, Porsche и другие. Прототип Airbus, названный Vahana, в феврале провел первый полет в Орегоне, и руководство компании ожидает вывести этот проект на рынок в 2020 году.

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 Теги: Google, Летающее такси, Видео

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Сегодня, 23:11 » Автор: Едгар Букмирза
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