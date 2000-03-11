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В США произошел мощный взрыв на химзаводе. Видео
Предприятие занимается изготовлением мыла и кислот.
В четверг, 15 марта, в городе Крессоне, что в штате Техас, произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате которого вспыхнул сильный пожар, два человека получили ранения, еще один пропал без вести, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Как передает издание, взрыв прогремел в 9.45 по местному времени. Вторичные взрывы работники завода слышали и в 11.15. Весь персонал эвакуировали в срочном порядке, территорию оцепили. Местные пожарные продолжают бороться с огнем.
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Предприятие занимается изготовлением мыла и кислот.
В четверг, 15 марта, в городе Крессоне, что в штате Техас, произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате которого вспыхнул сильный пожар, два человека получили ранения, еще один пропал без вести, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Как передает издание, взрыв прогремел в 9.45 по местному времени. Вторичные взрывы работники завода слышали и в 11.15. Весь персонал эвакуировали в срочном порядке, территорию оцепили. Местные пожарные продолжают бороться с огнем.
Читайте также: В Китае прогремел взрыв на химзаводе
Предприятие занимается изготовлением мыла и кислот.
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