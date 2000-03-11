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В США произошел мощный взрыв на химзаводе. Видео

В США произошел мощный взрыв на химзаводе. ВидеоПредприятие занимается изготовлением мыла и кислот.

В четверг, 15 марта, в городе Крессоне, что в штате Техас, произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате которого вспыхнул сильный пожар, два человека получили ранения, еще один пропал без вести, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Как передает издание, взрыв прогремел в 9.45 по местному времени. Вторичные взрывы работники завода слышали и в 11.15. Весь персонал эвакуировали в срочном порядке, территорию оцепили. Местные пожарные продолжают бороться с огнем.

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Предприятие занимается изготовлением мыла и кислот.
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 Теги: США, взрыв

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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