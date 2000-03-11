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Раздел: Видеоновости  
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Как в Киеве задерживали подростков, подравшихся с охранниками. Видео

Как в Киеве задерживали подростков, подравшихся с охранниками. ВидеоПодростки подрались с охранниками магазина.

Вечером в четверг, 15 марта, в одном из торговых центров Киева задержали группу подростков, которые устроили драку с охранниками и препятствовали работе правоохранителей.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По предварительной информации, сначала в гипермаркете Ашан на Берковецкой девушки-подростки начали громить витрины. После замечания охранников другие парни набросились на них с кулаками.

На место происшествия вызвали полицейских, которые решили отпустить подростков. Однако в ответ молодые люди набросились на сотрудников полиции.

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"Были задержаны. Когда выводили из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей у полиции. В настоящее время на месте уже четыре наряда патрульной полиции", - добавили в сообществе.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

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 Теги: подростки, драка, видео

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